Drugog dana boravka u Rumuniji papa Franjo služio je misu u hodočasničkom svetištu Sumuleu Ciuc u Alba Juliji u Transilvainiji. U tom se svetištu povodom svetkovine Duhova okuljaju brojni, posebno mađarski hodočasnici.

Papa Franjo / 24sata.info

U Marijanskom svetištu okupilo se u subotu oko 100.000 mađarskih, njemačkih i rumunskih hodočasnika, kojima su se pridružili mnogi iz susjednih zemalja.



Papa Franjo pozvao je u subotu Mađare i Rumune prilikom svoje posjete Transilvaniji da ostave problematičnu prošlost iza sebe.



Uprkos lošem vremenu zbog kiše, hiljade ljudi okupilo se na padinama uz Sumuleu-Ciuc, najpopularnijeg katoličkog svetište u Rumuniji, kako bi prisustvovalo svečanostima tokom drugog dana Papina posjeta zemlji.



U svojoj propovijedi papa Franjo je okupljenima, među kojima je bio i mađarski predsjednik Janos Ader, poručio da problemi iz prošlosti ne smiju biti prepreka koegzistenciji.



"Komplicirane i tužne situacije iz prošlosti ne smiju se zaboraviti ili poricati, no to također ne treba biti prepreka ili izgovor na putu prema našoj želji da živimo zajedno kao braća i sestre", rekao je papa Franjo.



Spomenuo je značenje hodočašća, ističući da "hodanje na hodočašće" znači "shvatiti da se na neki način vraćamo kući kao narod čije se bogatstvo vidi u bezbroj lica, kultura, jezika i tradicija".



"Ovdje, svake godine, u subotu prije Duhova, dolazite na hodočašće u čast zavjeta vaših predaka, da osnažite svoju vjeru u Boga i svoju predanost Gospi, pred njezinim monumentalnim drvenim kipom, to je dio naslijeđa Transilvanije, ali u isto vrijeme poštovanje rumunske i mađarske vjerske tradicije, u kojima sudjeluju vjernici drugih vjeroispovijesti, što je simbol dijaloga, jedinstva i bratstva, rekao je papa Franjo, prenosi rumusnka agencija AGERPRES.





