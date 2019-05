Čak 33 godine prošle su od kada je ukrajinski grad Pripjat postao grad duhova. Ništa manje pažnje privlači i danas, možda čak i više, zbog serije Černobil, koja sve više dobija na popularnosti. Ova nuklearna katastrofa se dogodila 1986. godine.

Foto: Screenshot

Nedavno se na Youtube pojavio snimak napuštenog grada koji je napravljen dronom, a autor video-snimka je Voren Urbeksing. On je pomoću svog drona snimio jezive snimke praznih zgrada, bolnica, škola, uništenih i davno zaboravljenih zabavnih parkova.



Niz eksplozija u nuklearnoj elektrani Černobil dogodio se 26. aprila pije 33 godine. Ova katastrofa smatra se jednom od najvećih ekoloških katastrofa u istoriji.



Evakuacija stanovništva nije počela odmah istog, već nakon dva dana od niza eksplozija u elektrani. Više od 100.000 stanovnika evakuisano je iz Pripjata, a posljedice zračenja osjetilo je milion ljudi.



Najmanje 500.000 od ukupno dva miliona ljudi proglašenih žrtvama katastrofe do sada je umrlo. U prvih nekoliko godina od eksplozije umrlo je oko 35.000 ljudi koji su učestvovali u čišćenju elektrane. Svi su umrli od raka, a stopa njihovog oboljevanja bila je i do tri puta veća nego kod ostale populacije, prenosi 24sata.hr.



Porasla je i smrtnost novorođenčadi i to za 20 do 30 odsto, rekao je Nikolaj Omeljanets, zamjenik šefa ukrajinskog Nacionalnog sekretarijata za zaštitu od zračenja.



Nije sigurno ni tri decenije kasnije



U Ukrajini, Rusiji i Belorusiji oko pet miliona ljudi bilo je izloženo visokom stepenu radijacije, a radioaktivni oblak došao je i do Evrope i do nas.



I biljni i životinjski svijet osjetio je posljedice radijacije, a vlasti u Češkoj su 30 godina kasnije upozoravali da divlje svinje s jugozapada zemlje u sebi imaju toliku dozu zračenja da se i nakon tri decenije smatraju štetnim za jelo po zdravstvenim propisima.



Vlasti su odgovornost za katastrofu, koju je zapravo izazvala greška u dizajnu i dugogodišnje neodgovorno upravljanje nuklearnom elektranom, svalile na radnike, a svi iz kontrolne sobe koji su preživjeli nesreću završili su u logoru.



Iz Politbiroa stiglo je saopštenje u kojem se navodilo da su za nesreću krivi radnici koji su prekršili niz radnih regulacija reaktora u elektrani.



Ipak, danas može, svako ko ima želju za tim, da posjeti ovaj "grad duhova" tako što će se prijaviti za jednodnevnu ili dvodnevnu turističku turu.



Navodno turiste vode samo u "preporučene" zone, koje su sigurne od visokog stepena radijacije.



Stiglo i razočaranje



Sve što se dogodilo i jezivi grad danas možete da gledate u sve popularnijoj seriji "Černoli".



HBO je svoju novu seriju Černobil pustio odmah nakon što se završilo prikazivanje GOT-a i po mnogima je to odličan potez, kako bi gledaoci što prijje zaboravili razočaranje koje su doživeli gledajući posljednju epizodu "Igre prijestola".



Međutim, već su se javili razočarani gledaoci koji su rekli da će prestati da je gledaju, prenosi B92.



"Prestao sam da gledam Černobil. Ne samo da likovi govore engleski, nego se nisu potrudili da barem imaju istočnoevropski naglasak", napisao je jedan od gledalaca, te dodao da je serija potpuno neuverljiva.



Autor serije Krejg Mazin objasnio je da su ranije odlučili da likovi neće imati ukrajinski naglasak.





(24sata.info)