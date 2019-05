Osnivač WikiLeaksa Julian Assange podvrgnut je "psihičkoj torturi" tokom kampanje iznošenja uvreda protiv njega u medijima, sudovima i među političarima, izjavio je u petak istražitelj UN-a za ljudska prava.

Arhiv / 24sata.info

Nils Melzer, specijalni izvjestilac UN-a za torturu koji je posjetio Assangea u zatvoru visoke sigurnosti u Londonu 9. maja, izrazio je zabrinutost novim američkim optužbama protiv Assangea i ponovio apel da on ne bude izručen Washingtonu.



Assange je jučer bio lošeg zdravstvenog stanja i nije se pojavio putem video linka na ročištu o izručenju Sjedinjenim Državama, izjavio je Reutersu njegov advokat Gareth Peirce. On je u bolničkoj jedinici zatvora.



- Gospodin Assange namjerno je izlagan, u periodu od nekoliko godina, progresivno teškim oblicima okrutnog, nehumanog tretmana ili kažnjavanja, čiji se kumulativni efekti mogu samo opisati kao psihička tortura - navodi Melzer u izjavi za javnost.



On smatra očiglednim da je zdravlje Assangea teško ugroženo u ekstremno neprijateljskom i selektivno nastrojenom okruženju brojne godine.



- Pored narušenog psihičkog zdravlja, Assange pokazuje sve simptome tipične za dugu izloženost psihičkoj torturi, uključujući stres, hroničnu nervozu i intenzivnu psihičku traumu - dodao je.



Sjedinjene Države traže izručenje Assangea, koji je prisilno izvučen iz ekvadorske ambasade u Londonu 11. aprila nakon što mu je ukinut azil, zbog jednog od najvećih curenja povjerljivih informacija u američkoj istoriji.



Australac, kome je sada 47 godina, prekršio je odredbe kaucije i potražio je utočište u ekvadorskoj ambasadi 2012. kako bi izbjegao izručenje Švedskoj zbog optužbi o seksualnom zlostavljanju. Švedska je početkom maja ponovo otvorila istragu protiv njega. Assange negira švedske navode o silovanju.



Sjedinjene Države optužile su Assangea za špijunažu, navodeći da je on nezakonito objavio imena povjerljivih izvora i pomagao bivšem vojnom analitičaru Chelsea Manningu u omogućavanju pristupa povjerljivim informacijama. On se suočava s 18 tačaka optužbe i višedecenijskom zatvorskom kaznom ukoliko bude osuđen.



- Moja najveća briga je da će u Sjedinjenim Državama gospodin Assange biti izložen realnom riziku teških kršenja njegovih ljudskih prava, uključujući pravo na slobodu izražavanja, pravo na pošteno suđenje i zabranu mučenja i drugog nečovječnog ili degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja - izjavio je Melzer.



Assange je stekao svjetsku popularnost 2010. kada je WikiLeaks objavio povjerljivi snimak američke vojske koji prikazuje napad Apache helikoptera u Bagdadu u kome je ubijeno desetak ljudi, među kojima i dva člana Reutersovog novinarskog osoblja.



- Od 2010. u toku je nemilosrdna i neograničena kampanja javnog vrijeđanja, uznemiravanja i defamacije gospodina Assangea, ne samo u Sjedinjenim Državama, nego također i u Ujedinjenom Kraljevstvu, Švedskoj i odnedavno u Ekvadoru - izjavio je Melzer, ukazujući na medije i društvene mreže, kao i na neimenovane visoke političke ličnosti i pravosudne službenike angažovane u njegovom slučaju.

(fena)