Njemačka kancelarka Angela Merkel naišla je na burne ovacije za vrijeme govora na univerzitetu Harvard tokom ceremonije uručivanja diploma kada je upozorila studente da pogrešno "ne smatraju laži istinom i istinu kao laž".

Ona je ohrabrila studente da odlučno ustanu u odbranu svojih neotuđivih prava i da se suzdrže od ishitrenih reakcija dok budu pod pritiskom da donose nagle odluke.



- Umjesto toga, stanite na tren, budite mirni, pauzirajte. Za takve odluke sasvim sigurno treba hrabrosti, ali iznad svega one pozivaju na našu iskrenost - kazala je.



Merkel je također izazvala uzvike odobrovanja i aplauze kada je poručila diplomcima kako je moguće pronaći dobra rješenja "ukoliko uvijek pokušavamo da posmatramo svijet očima drugih".



Govoreći na njemačkom, Merkel je kazala da ju je iskustvo u politici naučilo da poštuje stavove, religiju i identitet drugih i da joj je to pomoglo u donošenju dobrih odluka. U obraćanju 368. generaciji diplomaca na elitnom univerzitetu u Cambridgeu u saveznoj državi Massachusetts, ona ih je također upozorila da su zidovi nešto što može zaustaviti njihov napredak.



Žena koja je ušla u politiku neposredno nakon pada Berlinskog zida u 1989. izjavila je da "zidovi u ljudskim glavama, zidovi ignorancije i uskogrudnosti" postoje podjednako i među članovima porodica i među društvenim grupama ljudi različite boje kože, nacionalnosti i religije.



- Ukoliko, međutim, srušimo zidove među nama i njima, izaći ćemo na otvoreni teren i steći ćemo hrabrost da prigrlimo novi početak, i tada je sve moguće - poručila je.



Merkel u govoru nije pomenula američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali izgleda da je publika povezala neke od njenih komentara s njegovim ponašanjem i politikom. Trumpa redovno optužuju za laganje, davanje rasističkih izjava i gradnju zida duž američko-meksičke granice.



Odnosi između Merkel i Trumpa daleko su od srdačnih i nije planirano da se oni sastanu tokom njenog kratkog boravka u Sjedinjenim Državama. Trump je u četvrtak boravio u Coloradu kako bi održao govor u američkoj zrakoplovnoj akademiji u toj saveznoj državi.



Njemačka kancelarka podijelila je šest "misli" s diplomcima, ohrabrujući ih da poduzmu "zajedničku akciju u interesu multilateralnog globalnog svijeta" i da "iznenade sebe onim što je moguće".



Ona je zaključila svoj govor obraćajući se publici na engleskom, ponavljajući svih šest "misli".



Univerzitet je ranije dodijelio počasni doktorat Merkel zbog njenih 14 godina pragmatizma i odlučnosti na čelu svjetske ekonomske sile i moćnog političkog aktera u Evropi.



Univerzitet je pohvalio njenu rečenicu "Mi ćemo se nositi s tim" tokom izbjegličke krize koja je počela u 2015. i izazvala je kritike u njenoj domovini. Odluka Merkel da dopusti ogromnom broju izbjeglica i migraanta da uđu u Njemačjku pokazala je njenu spremnost da stane iza onoga što smatra da je ispravno, čak i kada je to nepopularno, navodi Harvard u obrazloženju.



Isto se odnosi na njene akcije tokom evropske dužničke krize, tvrdi univerzitet u obrazloženju počasnog doktorata kancelarki koja je reizabrana tri puta, prenosi dpa.

