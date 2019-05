Predsjednik SAD Donald Trump je izrazio žaljenje što premijer Izraela Benjamin Netanyahu nije uspio da obrazuje vladajuću koaliciju, pohvalivši ga kao "dobrog momka", prenosi Slobodna Evropa.

Benjamin Netanyahu / 24sata.info

- Šteta je što se dogodilo u Izraelu. Izgledalo je kao potpuna pobjeda za Netanjahua, koji je dobar momak, on je dobar momak. I sada su se vratili u fazu izbora. To je jako loše. Jer im to nije potrebno. Mislim da je isuviše nemirno tamo, to je teško mjesto - rekao je Trump.



Američki predsjednik je otvoreno podržavao Netanyahua u izborima, učinivši čitav niz koraka kako bi doprinio Netanyahuovoj popularnosti, navode izraelski mediji.



On je priznao suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni na ceremoniji u Bijeloj kući uoči izbora 9. aprila.



Premijer Izraela rekao je Trumpovim savjetnicima za Bliski istok da na izraelsko-američke odnose neće uticati jučerašnji politički "dogođaj", aludirajući na raspuštanje izraelskog parlamenta Kneseta i poziv na nove izbore nakon što nije uspio da obrazuje vladajuću koaliciju.



- Iako smo imali mali događaj prošle noći - to nas neće zaustaviti. Nastavićemo da radimo zajedno. Imali smo odličan, produktivan sastanak koji potvrđuje da naše savezništvo nikad nije bilo jače - rekao je Netanyahu, objavila je Ambasada SAD u Jerusalimu.





