Sedam osoba je poginulo i više ih je nestalo kada se sinoć u mađarskom glavnom gradu prevrnula turistička riječna brodica. Brodica je zatim i potonula.

Tragedija se dogodila u srcu Budimpešte, kod zgrade mađarskog parlamenta.



Nacionalna novinska agencija MTI navodi kako je brod prevozio 34 osobe, od toga 32 turista iz Južne Koreje te dva člana posade, 14 putnika je na sigurnom.



Prve informacije su govorile o najmanje troje mrtvih, no broj se u međuvremenu, kako je oko 00:30 potvrdio glasnogovornik Hitne pomoći, popeo na najmanje sedam poginulih. Sedmero osoba je u bolnici.



U potrazi, kako javljaju mađarski mediji, sudjeluje desetina plovila. Sav riječni promet je do daljnjega obustavljen, a spasiocima posao otežavaju jake struje i niska temperatura vode koja iznosi oko 10 stepeni, prenosi Index.hr.



Televizija M1 je, pozivajući se na ministarstvo unutarnjih poslova, objavila da je došlo do kontakta između dva broda i da je jedan potonuo. Na tom je brodu bilo 32 putnika i dva člana posade.



Portal 24.hu prenosi izjavu glasnogovornika kompanije Panorama Deck čiji se turistički brod sinoć prevrnuo i potonuo. On je izjavio kako se brod nešto prije 22.00 sata prevrnuo iz nepoznatih razloga i brzo potonuo u Dunavu kod zgrade Parlamenta. Potvrdio je da je na brodu bilo 32 putnika iz Južne Koreje.



Brod je bio privezan i navodno ga je pogodilo drugo turističko plovilo, a zatim se prevrnuo na rijeci, koja je preplavljena jakim strujama nakon oluje u Budimpešti.





