​Tinejdžer iz Rusije osuđen je na tri i po godine zatvora zbog brutalnog ubistva svog vršnjaka kojeg je ubio jer ga je ovaj pobijedio u videoigri, prenose brojni britanski mediji.

Vasya Turda, 15-godišnjak iz mjesta Nizhnyaya Apsha na sjeveru Rusije, pozvao je prijatelja Vasyju Popa u svoju kuću kako bi mu pokazao novi softver.



Nekoliko sati kasnije, Pop je pronađen mrtav. Na njegovom tijelu otkriveno je 27 rana nastalih od uboda nožem. Pronašla ga je Turdina baka.



"Imao je 27 ubodnih rana. Glava mu je bila gotovo odsječena, a vrat prerezan od uha do uha", rekao je žrtvin otac Mihail Pop. Patolozi su utvrdili kako je tijelo 15-godišnjeg dječaka bilo izmrcvareno.



Policija vjeruje kako je između dvojice tinejdžera došlo do svađe jer je Pop bio bolji od Turde u videoigri. Turda ga je zatim ubo nožem, nakon čega je Pop uspio pobjeći iz sobe, no Turda ga je ulovio i izbo do smrti. Objavljene su policijske fotografije iz kuće pune tragova krvi.



Kako prenose britanski mediji, Turda je sin bogatog poduzetnika Vasilyja. Porodica živi u Nizhnyayi Apshi, jednom od najbogatijih sela u Rusiji.

(Index)