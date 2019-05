Premijerka Velike Britanije Theresa May i dalje smatra da je najbolja opcija za Veliku Britaniju da napusti EU na uređen način uz sporazum.

Arhiv / 24sata.info

"Radila sam naporno pregovarajući najbolji mogući sporazumu za izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU. Sada je na mojim nasljedicima da nađu rješenje i dođu do kompromisa”, izjavila je May po dolasku na sastanak lidera EU.



Ona nije željela da komentariše najave da bi nakon njenog odlaska Velika Britanija mogla da se suoči sa haotičnim Brexitom bez sporazuma sa EU.



"I dalje smatram da je najbolja opcija za UK da napusti EU uz sporazum", kazala je May.



Theresa May je dolazeći na sastanak lidera EU u Briselu navela da je njena i obaveza Velike Britanije da do izlaska iz EU na konstruktivan način učestvuju u EU politici uključujući i razgovore o raspodjeli vodećih pozicija u EU.

(Tanjug)