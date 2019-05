Lider Narodne partije Austrije (OVP) Sebastian Kurz, kojem je parlament danas izglasao nepovjerenje, poručio je da promjene koje je započeo neće moći da zaustave.

Sebastian Kurz / 24sata.info

"Danas je odlučio parlament, a u septembru odlučuje narod", naglasio je Kurz u obraćanju pristalicama poslije smjene na mjestu kancelara.



Kazao je da OVP i on prihvataju današnju demokratsku odluku parlamenta i najavio da će narednih nedelja ta stranka voditi kampanju do izbora da građane uvjeri u njene namjere i put.



Isto tako, opozicionim partijama je poručio da to što su ga "skinuli" sa mjesta kancelara ne znači da su uspjeli njega da sklone iz politike, prenosi Tanjug.



Najavio je da će nastaviti da se bori i da mu je cilj kao i njegovoj partiji da radi za dobrobit zemlje i njenih građana.



U Austriji se u septembru održavaju prevremeni parlamentarni izbori, koji su raspisani nakon raspada koalicije OVP i Slobodarske partije (FPO) čiji je dotadašnji lider Hajnc Kristijan Štrahe obećao navodnoj nećaki jednog ruskog milijardera drzavne poslove za finansijsku pomoć njegovoj stranci.



(24sata.info)