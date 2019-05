Doskorašnji austrijski vicekancelar i lider Slobodarske partije Austrije (FPO) Heinz-Christian Strache dobio je dovoljan broj glasova na jučerašnjim izborima za Evropski parlament da može da uđe u klupe evropske skupštine.

Heinz-Christian Strache / 24sata.info

Strache, koji je podnio ostavku na sve političke funkcije zbog video snimaka u kojima se vidi da je prije dvije godine jednoj Ruskinji nudio državne poslove u zamjenu za finansijsku podršku njegovoj stranci, dobio je više od 33.500 glasova prednosti.



Za direktan mandat u Evropskom parlamentu neophodno je sakupiti 33.000 glasova prednosti.



Građani Austrije, naime, na izborima, osim strankama, imaju mogućnost da daju svoj glas posebno i za jednog od kandidata.



To je iskoristio veliki broj glasača FPO koji su glasali za Strachea koji je bio tek na mjestu 42. kandidata njegove stranke za Evropski parlament.



Do sada su izbrojani glasovi iz Beča, Donje Austrije, djelimično iz Štajerske, Gornje Austrije i Salcburga, a nedostaju glasovi iz dalje četiri pokrajine, kao i glasačkih lista predatih putem pošte.



Ko ima više od pet odsto glasova birača svoje stranke može nezavisno od rednog mjesta na listi kandidata da bude više rangiran prilikom odluke o poslaničkom mandatu.



Konačni broj glasova prednosti biće poznat tek do sredine nedjelje, prenosi Tanjug.



Za sada je nepoznanica kako će Strache reagovati na iskazivanje solidarnosti njegovih glasača.



(24sata.info)