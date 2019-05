Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak kako je moguć dogovor s Iranom o njegovom nuklearnom programu.

Donald Trump / 24sata.info

"Doista vjerujem da bi Iran želio sklopiti dogovor, i mislim da je to vrlo pametno od njih, i mislim da je to moguće da se dogodi", rekao je Trump tokom konferencije za novinare s japanskim premijerom Shinzom Abeom u Tokiju, prenosi Reuters.



"Ima šansu (Iran) da bude velika zemlja s istim vodstvom", rekao je Trump. "Ne tražimo promjenu režima - samo želim to učiniti jasnim. Tražimo nuklearno oružje. "



Napetosti između Irana i Sjedinjenih Država porasle su ovog mjeseca nakon napada na naftne tankere u zaljevskoj regiji.



Washington, koji je podupirao teheranskog regionalnog suparnika Saudijsku Arabiju, okrivio je za te napade Iran, dok Teheran poriče te optužbe.



Sjedinjene Države su rasporedile napadačku grupu i bombardere i dodatnih 1.500 vojnika u Zaljev, što je izazvalo strah od sukoba.



Trumpovi komentari došli su nakon što je njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton izjavio u subotu da Sjedinjene Države imaju "duboke i ozbiljne" obavještajne podatke o prijetnjama koje predstavlja Iran, bez davanja detalja.



Trump, koji je u četverodnevnom posjetu Japanu, pozdravio je Abeovu pomoć u rješavanju problema s Iranom nakon što je televizija NHK saopćila kako lider Japana razmatra putovanje u Teheran već sredinom juna. Iran je saopćio kako je u bliskoj budućnosti vjerojatan posjet.



"Znam da je premijer vrlo blizak s vodstvom Irana i vidjet ćemo što će se dogoditi", rekao je Trump.



Tokom zajedničke konferencije za novinare s Trumpom, Abe je kazao kako će Japan učiniti sve što može u vezi s Iranom.



"Mir i stabilnost na Bliskom istoku vrlo su važni za Japan i Sjedinjene Američke Države i međunarodnu zajednicu u cjelini", rekao je Abe.



Trump je prošle godine povukao Sjedinjene Države iz međunarodnog nuklearnog sporazuma s Iranom iz 2015. i pojačao sankcije u pokušaju okončanja izvoza iranske nafte.



Japan je bio glavni kupac iranske nafte desetljećima.





(FENA)