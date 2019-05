Austrijska ekstremno desničarska Slobodarska stranka (FPOe) vjerovatno će dati neophodne glasove za smjenu kancelara Sebastiana Kurza tokom glasanja o povjerenju u ponedjeljak, izjavio je novinarima kandidat za čelnika FPOe Norbert Hofer.

FPOe je bila u koalicijskoj vladi s Kurzovom konzervativnom Narodnom strankom do prošle sedmice, kada se koalicija raspala zbog objave snimka na kome čelniku FPOe Heinz-Christianu Stracheu nudi infastrukturni ugovori i medijski sporazumi žena koja je predstavljena kao bogati donator s vezama s Rusijom.



Strache je podnio ostavku kao vicekancelar i čelnik stranke, dok je Kurz sazvao prijevremene izbore i uspostavio prelaznu vladu bez ministara iz FPOe.



Socijaldemokrati (SPOe) planiraju sazvati glasanje o povjerenju prelaznoj vladi tokom dana, a glasovi FPOe omogućili bi im neophodnu većinu za svrgavanje vlade.



Čelnica SPOe Pamela Rendi-Wagner tvrdi da Kurz neće uspjeti da pridobije podršku za svoju manjinsku vladu od opozicije u Narodnom vijeću, donjem domu austrijskog parlamenta.



- Kurz nije poduzeo nikakve mjere na gradnji povjerenja - navodi ona u izjavi za javnost.



Hofer, koji je bio ministar saobraćaja do prošle sedmice, izjavio je da se treba očekivati vlada eksperata do izbora, koji se trebaju održati u septembru.



- Niko se ne bi trebao plašiti eksperata - izjavio je on novinarima dok je odlazio na stranački sastanak.



Iako je moguće da Kurz napusti položaj, njegove šanse na izborima su velike.



Njegova stranka OeVP ostvarila je uvjerljivu pobjedu na evropskim izborima u nedjelju, dok je anketa objavljena u subotu pokazala da 62 posto ispitanika smtra Kurzovu prelaznu vladu najboljim rješenjem za sada, prenosi dpa.

