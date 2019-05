Utrka za nasljednika premijerke Therese May nije još zvanično ni počela, ali broj kandidata ubrzano raste.

Ministar zdravstva Matt Hancock objavio je u subotu da će tražiti da naslijedi May, pridružujući su nekolicini ostalih koji su to već objavili.



May je saopćila da će odstupiti s čela Konzervativne stranke 7. juna i ostat će vršilac dužnosti premijera dok stranka ne izabere novog čelnika na izborima koji su zvanično zakazani za narednu sedmicu.



Drugi kandidat, ministar međunarodnog razvoja Roty Stewart, izjavio je da neće biti član vlade ukoliko živopisni bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson bude izabran za novog premijera.



Stewart tvrdi da ne može sarađivati s čovjekom kome je bliska ideja Brexita bez sporazuma kada Britanija napusti Evropsku uniju, prenosi Associated Press.





