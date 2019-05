Cyril Ramaphosa u subotu je položio zakletvu na petogodišnji mandat južnoafričkog predsjednika.

On je položio zakletvu pred oko 30.000 ljudi na stadionu u prijestonici, Pretoriji.



Njegova inauguracija uslijedila je nakon pobjede vladajuće stranke Afrički nacionalni kongres (ANC) na izborima održanim u ovom mjesecu s 57,5 posto osvojenih glasova. To je najslabiji izborni rezultat ANC otkako je preuzeo vlast nakon okončanja nehumanog sistema apartheida u 1994. godini.



Ramaphosa je postao vršilac dužnosti predsjednika nakon što je prethodni šef države Jacob Zuma bio prisiljen da podnese ostavku zbog korupcijskih skandala koji su oslabili vjeru javnosti u ANC.



Ramaphosa je uputio izvinjenje Južnofrikancima i obećao da će nastaviti borbu protiv korupcije u vladi koja je naškodila ekonomiji najrazvijenije zemlje u subsaharskoj Africi, prenosi Associated Press.





(FENA)