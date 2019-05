Američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania doputovali su u u subotu u Japan, u uglavnom ceremonijalnu posjetu koja ima za cilj pokazati snažne veze Washingtona i Tokija, čak i u vrijeme dok se trgovinske napetosti pojavljuju.

Japanski premijer Shinzo Abe primit će Trumpa na carskom banketu i zajednički će prisustvovati sumo turniru tokom posjete koja traje do utorka.



Iako dvojica čelnika imaju srdačne odnose, Abe namjerava istaknuti da je američko razmatranje tarifa na japanske uvozne proizvode moguća prijetnja po nacionalnu sigurnost njegove zemlje.







Sjedinjene Države u jeku su skupog trgovinskog rata s Kinom i protestuju protiv kineskog tretmana američkih kompanija, dok napetosti s Japanom i Evropskom unijom također tinjaju.



Očekuje se da Trump i Abe raspravljaju o trgovini tokom razgovora u ponedjeljak, ali su zvaničnici odbacili mogućnost postizanja sporazuma tokom posjete.



Trump će postati prvi strani čelnik koga će primiti novi japanski car Naruhito otkako je zasjeo na tron u ovom mjesecu.



On je jasno istaknuo na konferenciji za novinare u četvrtak da je počastvovan tim pozivom.



- Premijer Abe rekao mi je, veoma konkretno, "vi ste počasni gost". Postoji samo jedan počasni gost, i ja sam počasni gost na najvećem dešavanju u njihovoj zemlji u više od 200 godina - kazao je Trump.



- Stoga je to velika stvar. I mi smo u itekako dobrim odnosima s Japanom. Ja također imam veoma srdačne odnose s premijerom - dodao je.



Planirano je da se nakon dolaska Trump sastane s japanskim poslovnim čelnicima.



Očekuje se da u nedjelju Trump i Abe igraju golf i da prisustvuju sumo meču. U ponedjeljak će raspravljati o o sjevernokorejskom nuklearnom i raketnom programu, pored razgovora o trgovini.



Potres umjerene snage pogodio je istočni Japan, izazivajući podrhtavanje zgrada u Tokiju, satima prije Trumpovog dolaska.



Epicentar potresa bio je u južnoj Chibi, jugoistočno od japanske prijestonice, prefekturi u kojoj bi Trump trebao igrati golf u nedjelju.



Nikakvo upozorenje na cunami nije objavljeno i nije javljeno o bilo kakvim štetama, prenosi Reuters.





