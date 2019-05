U kabinetu Johannesa Hahna se ozbiljno razmatra mogućnost da se odgodi objavljivanje paketa o proširenju, saznaje Radio Slobodna Evropa iz dobro obaviještenih izvora u Evropskoj komisiji.

Ta nesigurnost je posljedica pritiska iz nekih zemalja članica EU, koje nisu spremne da raspravljaju o proširenju na sastanku u junu.



Objavljivanje paketa o proširenju je zakazano za 29. maj, a rasprava na nivou ministara vanjskih poslova bi trebala biti održana na redovnom sastanku u junu.



Međutim, neke zemlje članice nisu spremne da raspravljaju u junu, budući da treba da se odlučuje o preporuci Evropske komisije o početku pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.



Takvo pitanje u nekim zemljama članicama EU zahtijeva poštovanje unutrašnjih procedura, uključujući i saglasnost nacionalnih parlamenata. Budući da je veoma kratak period između 29. maja i 18. juna, kada će se održati ministarski sastanak, zemlje članice nisu u stanju da se obavezuju da će biti u prilici da se izjasne oko pitanja mogućeg otvaranja pristupnih pregovora.



RSE je već javio da će se odgoditi odlučivanje oko otvaranja pregovora o članstvu sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Međutim, postoji obaveza koju su preuzele zemlje članice EU na sastanku prošle godine kada su u konačnim zaključcima sa ministarskog sastanka naglasili da će "odrediti put ka otvaranju pregovora o pristupanju na sastanku u junu 2019. godine".



U svjetlu takvih zaključaka se ne može izbjeći rasprava na nivou EU članica. Jedan izvor iz Evropske komisije je za RSE objasnio da je to razlog zašto postoje razmišljanja da paket proširenja (gdje se uključujuje i preporuka o Sjevernoj Makeodniji i Albaniji) sada ne objavi i time se olakša posao zemljama članicama koje u nedostatku ovogodišnje preporuke nemaju obavezu da o njoj raspravljaju niti odlučuju u junu.



I izvori iz kabineta Johannesa Hahna, gdje je izrađen taj dokument, ne isključuju mogućnost odgađanja, ali insistiraju da za njih 29. maj ostaje "tentativan datum".



Sve će biti jasnije u ponedeljak, kada zasjedaju šefovi kabineta u Evropskoj komisiji, koji će konačno odlučiti dali staviti na čekanje taj dokument, ili ipak dati zeleno svjetlo za objavljivanje u srijedu.



Da objavljivanje paketa o proširenju nije sigurno, pokazuje kalendar Evropske komisije, koji se distribuira svakog petka, o aktivnostima komesara za predstojeću sedmicu, a gdje nema najave da će se objaviti paket o proširenju.



Također, prema saznanjima RSE, zemlje članice EU koje redovno imaju uvid u taj dokument i do sedmicu dana ranije do petka nisu dobile nacrt dokumenta iz Hahnovog kabineta.



Paket o proširenju bi trebalo da se objavi samo tri dana nakon održavanja evropskih izbora. Upravo zbog tih izbora je bila donijeta odluka da se odgodi objavljivanje dokumenta koji se obično objelodani u aprilu.



Rezultati evropskih izbora će također doprinijeti u odlučivanju kada će se objaviti paket o proširenju, koji predstavlja najvažniji godišnji dokument za sve zemlje koje imaju aspiraciju da se priključe Evropskoj uniji.

