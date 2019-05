Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da će povjerovati u najavljeni odlazak njemačke kancelake Angele Merkel samo kada to "vidi svojim očima".

Prema njegovim riječima, u slučaju da Merkelova zaista ode, u Evropi će nastati politički vakuum.



"Evropi je neophodan jak nemački kancelar, s jasnim, smelim idejama", izjavio je Orban u intervjuu za današnji "Bild".



On je takođe rekao više ne postoji osovina Njemačka-Francuska koja je decenijama bila okosnica Evropske unije.



"Francuska, Njemačka, Višegradska grupa. Tako izgleda nova geometrija Evrope", rekao je Orban, prenosi MTI.



Prema njegovim riječima, članice Višegradske grupe imaju jak politički, ekonomski i emocionalni savez.



"Jednog dana, Njemačka će takođe uvidjeti da pripada ovoj grupaciji. To će promijeniti politiku u Evropi", rekao je Orban.



On nije žlio da komentariše političku krizu u Austriji, rekavši da Mađarska ne želi da se miješa u unutrašnju politiku te zemlje.



Međutim, istakao je da je bivši vicekancelar Austrije Hajnc-Krisijan Štrahe izneo "neprihvatjive" ocjene na video snimku koji je doveo do njegove ostavke i da je na taj način prokockao povjerenje naroda.



Orban se nedavno sastao s predsjednikom SAD Donaldom Trumpom i naglasio da se njihove administracija suočavaj s nepravdom, jer im se ne priznaju uspjesi.



"Iako su razmjere drugačije, SAD i Mađarska dijele slične osobine. Ekonomija SAD se razvija bolje nego ikad, postoji jak konsenzus po pitanju migracija, a obje države nastoje da se prema Izraelu odnosi fer", rekao je Orban.



Komentarišući svoj odnos prema milijarderu Džordžu Sorosu, Orban kaže da se tu ne radi o antisemitizmu, već o borbi s "kazino kapitalizmom", nevladinim organizacijama, netransparentnim finansijama i političkim interesima.



"U Mađarskoj postoji nulta tolerancija za antisemitizam. Jevrejska zajednica u Mađarskoj je vjerovatno najbezbednija u Evropi", rekao je Orban, prenosi Tanjug.



Mađarski premijer ističe da želi da konzervativna Evropska narodna partija (EPP) , iz koje je njegov Fides suspendovan, pobjedi na evropskim izborima.



"Želim da EPP pobjedi na izborima za Evropski parlament, ali će nakon toga biti razgovora o tome u kome će pravcu da ide", rekao je mađarski premijer.



Rekao je da kandidat EPP-a za predsjednika Evropske komisije Manfred Veber ne zaslužuje mađarske glasove, ali je odbio da kaže koga će podržati.



