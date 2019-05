Tri dana prije glasanja na izborima za Evropski parlament podrška u Francuskoj porasla je za kandidate krajnje desničarske stranke Marine Le Pen ali i za kandidate predsjednika Emmanuela Macrona, pokazalo je istraživanje javnog mnijenja.

Foto: 24sata.info

Nacionalno okupljanje, stranka Marine Le Pen, osvojit će najviše glasova prema istraživanju koje je provela agencija OpinionWay za novine Les Echos, a koje je objavljeno u četvrtak, prenosi Reuters.

Prema istraživanju stranka Le Pen ostaje na čelu , uz povećani jedan postotni bod u odnosu na nedavnuih 25 posto podrške glasača

Macronova stranka "Republiko, naprijed" (LREM) je prema prijašnjim anketama zaostajala za Nacionalnim okupljanjem jedan postotni bod, a prema novom istraživanju mogu računati na 23 posto glasova, što znači da je i njen rejting povećan za jedan postotak.

Podrška stranki desnog centra Republikanci je pala za jedan bod na 13 posto.

"Sudjelovanje Emmanuela Macrona omogućuje mu da okupi svoje pristalice i to nešto što je on jedini sposoban učiniti, ali to također ponovno budi one koji ga žele kazniti", rekao je Bruno Jeanbart iz agencije OpinionWayu.

Macron, koji je posljednjih dana vodio kampanju, uokvirio je izbore kao bitku između antimigracijskih nacionalista i proevropskih "progresivaca" kao što je on.

( FENA)