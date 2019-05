Britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt izjavio je u četvrtak kako će Theresa May i dalje biti premijerka kada američki predsjednik Donald Trump posjeti Veliku Britaniju početkom juna.

Jeremy Hunt / 24sata.info

"Theresa May će biti premijerka koja će ga pozdraviti, i to s pravom", rekao je Hunt odgovarajući na pitanje novinara ko će biti premijer kada Trump započne svoj državni posjet Britaniji 3. juna, prenosi Reuters.



May je, navodi britanska agencija, pod intenzivnim pritiskom da precizira datum svog odlaska nakon što njen prijedlog o Brexitu nije dobio podršku britanskog parlamenta.



Hunt je odbio komentirati o čemu će razgovarati s May na sastanku kasnije u četvrtak.



Times je danas objavio da će britanska premijerka Theresa May sutra saopćiti da podnosi ostavku.





(24sata.info)