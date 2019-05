CNN javlja kako su mobilni operateri u Europi i Aziji počeli otkazivati narudžbe za Huaweijeve pametne telefone.

Arhiv / 24sata.info

SAD je stavio Huawei na svoju crnu listu, što za tu kinesku tvrtku konkretno znači da ne može doći do softvera ili pojedinih komponenti od američkih dobavljača bez posebne dozvole.



Postojeći uređaji nisu zahvaćeni ovime, ali restrikcije prijete budućim proizvodima, kao i vodećoj poziciji Huaweija u svijetu 5G mreže.



Vodafone, koji je drugi najveći mobilni operater na svijetu, jučer je poručio kako su zaustavili prednarudžbe pametnog telefona Huawei Mate 20X za Veliku Britaniju. Ovo je model koji je kompatibilan s 5G mrežom.



"Ovo je privremena mjera koju uvodimo dok postoje nesigurnosti oko novog Huaweijevog 5G uređaja", rekao je glasnogovornik te tvrtke za CNN Business.



Najveći britanski operater EE također odgađa predstavljanje novih Huaweijevih pametnih telefona.



Prošle srijede je slično napravio i najveći mobilni operater u Japanu kada su odgodili predstavljanje Huaweija P30 Lite.



Vodeća japanska tvrtka za telekomunikacije NTT Docomo objavila je da prestaje uzimati rezervacije tog modela mobitela, a dodali su i kako razmatraju posljedice utjecaja američkih restrikcija, javlja Index.hr.



Njihova konkurencija, operateri KDDI i SoftBank Corp. su objavili da će odgoditi predstavljanje novog Huaweijevog mobitela.



Prestanak narudžbi, kao i odgoda predstavljanja novih modela Huaweijevih mobitela prve Su posljedice Trumpovih odluka spram Huaweija.



Prošle je godine Huawei pretekao američki Apple i postao 2. najprodavanija marka mobilnih uređaja iza Samsunga.



Zbog zabrana koje je uvela američka vlada Google je prekinuo suradnju s Huaweijem, a tek naknadno je iz vlade dopušteno Huaweiju da nastavi surađivati s Googleom na postojećim uređajima, i to u roku od 90 dana.



Upravo to navodi dio operatera kao razlog za prestanak narudžbi.



Huawei kaže kako su ovo posljedice politički motiviranih odluka



KDDI je poručio da procjenjuju koliki će biti utjecaj ove odluke te će potom odlučiti o novim narudžbama, dok su iz SoftBanka rekli kako procjenjuju mogu li prodati proizvode krajnjim korisnicima bez ikakve brige o njihovom urednom funkcioniranju.



"S obzirom na situaciju, odlučili smo odgoditi prodaju",zaključuju.



Glasnogovornik EE-a je rekao da surađuju s Huaweijem i Googleom i dodao kako će ponuditi ažuriranja za buduće pametne telefone.



U međuvremenu iz Huaweija poručuju kako cijene odnos s partnerima, ali kako razumiju pritisak pod kojim su se neki od njih našli.



"To je rezultat politički motiviranih odluka", rekao je glasnogovornik Huaweija za CNN Business aludirajući na odluke američke vlade.



Dodao je kako u Huaweiju vjeruju da će se ova situacija riješiti te kako im je prioritet nastavak širenja tehnologije koja je na razini svjetske klase, kao i svojih proizvoda širom svijeta.

(FENA)