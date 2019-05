Američki biznismen Stephen Bradley Mell suočava se sa zatvorskom kaznom nakon što je priznao da je imao seks sa djevojčicom koju je trebao učiti da pilotira u svom privatnom avionu.

Arhiv / 24sata.info

Kako prenosi Independent, prema sudskim dokumentima milioner Stephen Bradley Mell aktivirao je autopilot kako bi imao seksualne odnose sa 15-godišnjakinjom.



Inače, Mell je 53-godišnji trgovac obveznicama i pilot iz New Jerseyja, a kontaktirala ga je majka djevojčice kako bi njenoj kćerki dao časove letenja. Nakon što je priznao da je putovao izvan države kako bi imao nezakonite seksualne aktivnosti s maloljetnicom i dobijao dječiju pornografiju, Mell se suočava s najmanje pet godina zatvora.



Mell posjeduje heliodrom, nekoliko letjelica i vodi humanitarnu organizaciju "Air Lifeline" koja avionima i helikopterima prevozi djecu na liječenje širom SAD-a. Oženjen je i otac je troje djece, a komunikaciju sa žrtvom počeo je 2017. godine putem aplikacije Snapchat. Djevojčica je tada imala 15 godina, a njihova seksualna veza počela je kada ju je Mell pitao zna li pružiti oralni seks. Nakon toga ju je pozvao kući gdje su više puta imali seksualne odnose. Nakon toga joj je pisao kako mu nedostaje i tražio od nje da koristi pilule za kontracepciju.



U julu 2017. godine je letio sa žrtvom u privatnom avionu od aerodroma u Somersetu do Barnstablea, Massachusetts, a u povratku je aktivirao autopilot aviona kako bi s njom imao seksualne odnose. U augustu 2017. godine putovao je s njom u New York, a u povratku je ponovo imao seks sa 15-godišnjakinjom i fotografisao je golu. Ubrzo nakon toga tražio je od nje da stavi spiralu.



Mell je u decembru prošle godine priznao krivicu, a trebao bi biti osuđen krajem ove sedmice.

(Klix)