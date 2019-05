Kina mora biti spremna na teška vremena, jer se međunarodna situacija ubrzano komplicira, izjavio je u srijedu kineski predsjednik Xi Jinping, u vrijeme kada se njegova zemlja suočava s povećanim carinama u žestokom trgovinskom ratu sa SAD-om.

Dvije zemlje zapele su u začaranom krugu uzajamnog podizanja carina nakon što su propali pregovori o rješenju trgovinskog spora, javlja Al Jazeera.



Napetosti su dodatno porasle kada je Washington prošle sedmice uvrstio kineskog tehnološkog diva Huaweia na listu kompanija koje ne mogu kupovati komponente i tehnologiju američkih kompanija bez dozvole vlade.



- Danas, u vrijeme novog Dugog marša, moramo prevladati brojne velike rizike i izazove u domovini i inozemstvu te ostvariti nove pobjede socijalizma s kineskim specifičnostima - rekao je Xi, prenosi Hina novinsku agenciju Xinhua.



- Naša je zemlja još uvijek u fazi važnih strateških razvojnih prilika, no međunarodna se situacija ubrzano komplicira. Moramo biti svjesni dugoročne i složene prirode različitih nepovoljnih faktora u nas i izvan zemlje i u skladu s njima pripremiti se na teške situacije - dodao je.



U izvještaju agencije ne precizira se koje su to teškoće niti je izravno spomenut trgovinski rat sa SAD-om.



Xi je također govorio o važnosti tehnologije i "naglasio da su tehnološke inovacije životna snaga kompanija".



- Samo ako imate vlastito intelektualno vlasništvo i tehnologiju možete proizvesti konkurentne proizvode i samo tada možete postići stabilnu poziciju u oštroj konkurenciji - rekao je kineski predsjednik.



U jeku trgovinskih tenzija s Pekingom, Donald Trump zabranio je prošlu sedmicu američkim kompanijama da trguju sa stranim telekomunikacijskim tvrtkama koje su procijenjene kao opasne za nacionalnu sigurnost.



To je mjera koja je prije svega ciljala Huawei, kineski telekomunikacijski gigant.



Kompanija se nalazi na popisu sumnjivih kompanija koji je izradilo ministarstvo trgovine, a s kojima se ne može surađivati bez zelenog svjetla američkih vlasti.



SAD je početkom maja više nego udvostručio carine na uvoz kineske robe u vrijednosti od 200 milijardi dolara, s 10 na 25 posto.



Kina je na to odgovorila najavom da će od početka juna povećati carine do 25 posto na američki uvoz vrijedan 60 milijardi dolara.

