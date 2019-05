Britanska premijerka Theresa May saopćila je danas seriju kompromisa, među kojima mogućnost drugog referenduma i privremeni ostanak zemlje u carinskoj uniji s Evropskom unijom u pokušaju izlaska iz krize nastale nakon što je parlament odbacio sporazum o Brexitu.

Theresa May / 24sata.info

Premijerka je rekla da je to "posljednja prilika" pronalaska rješenja i odgovora Britancima koji su u junu 2016. godine na referendumu glasali za izlazak zemlje iz članstva u Uniji.



Parlament je tri puta odbacio sporazum o Brexitu, čije je stupanje na snagu sa 29. marta odloženo za 12. april, a potom do 31. oktobra. Zbog tog odlaganja Velika Britanija je u obavezi da organizira izbore za Evropski parlament.



Ukoliko poslanici prihvate prijedlog Therese May koji će biti predstavljen početkom juna, premijerka planira da im predloži i glasanje o drugom referendumu o Brexitu i o privremenom ostanku u carinskoj uniji s EU.



Premijerka je rekla da njen prijedlog sadrži dodatne garancije za prava zaposlenih, kao i o zaštiti životne sredine, što je tražila opozicija, prenosi AFP.



Opoziciona Laburistička stranka u petak prekinula pregovore s premijerkom o rješavanju pitanja podrške sporazumu u parlamentu, navodeći da je Theresa May "slaba" pošto i njena, vladajuća Konzervativna stranka, traži njen odlazak.



