Političari iz stranaka diljem Evrope, uključujući njemačku kancelarku Angelu Merkel, pozvali su glasače da izbjegavaju krajnju desnicu na izborima za Evropski parlament ove sedmice nakon što je austrijski krajnje desni vicekancelar Heinz-Christian Strache dao ostavku zbog snimka na kojem nudi prednost na javnim konkursima u zamjenu za predizborne donacije.

Štrahe je podnio ostavku u subotu, isti dan kad je snimak objavljen. Austrijski kancelar Sebastian Kurz, čija je Austrijska narodna stranka (OVP) bila u koaliciji sa Štraheovom Slobodarskom strankom (FPO), nije se zadovoljio ostavkom, već je raspustio vladu i sazvao nove izbore.



Na snimcima koje su objavili "Der Spiegel" i "Sueddeutsche Zeitung" Štrahe i njegov saradnik Johan Gudenus, donedavni predsjednik zastupničkog kluba FPO-a, u julu 2017., dva mjeseca uoči parlamentarnih izbora u Austriji, u vili na Ibizi razgovaraju s jednom ženom koja se predstavlja kao nećakinja ruskog oligarha koji želi uložiti 250 miliona eura u austrijsku privredu.



Iako je sagovornica u nekoliko navrata ponovila kako se radi o ilegalnom novcu, Štrahe i Gudenus su navodnoj investitorici ponudili i kupnju najtiražnijeg austrijskog dnevnika "Kronen Zeitunga".



Kako prenosi "The Guardian", centristički lideri diljem Evrope izrazili su nadu da će se Štraheov pad odraziti na rezultate njegove, ali i drugih ekstremno desnih stranaka na izborima koji će se održati od 23. do 26. maja. Prema dosadašnjim anketama, populisti, nacionalisti i ekstremna desnica trebali bi ostvariti znatno bolje rezultate nego dosad.



FPO je ključna članica europarlamentarne grupe Evropa, nacija i sloboda (ENF), predvođene italijanskim potpredsjednikom vlade i ministrom unutrašnjih poslova Mateom Salvinijem (Matteo), koja je održala masovni skup u subotu u Milanu. Druge istaknute stranke u ENF-u su francuski Nacionalni skup (RN), koji predvodi Marine Le Pen, i Alternativa za Njemačku (AfD).



- Prije nekoliko mjeseci Marine Le Pen je hvalila Štrahea govoreći kako je impresivan. On je bio prisiljen na ostavku. Saznali smo zašto: uhvaćen je kako pokušava prodati svoje usluge stranim službama. Iza ovog nacionalističkog pokreta stoji potčinjavanje stranim snagama - komentirao je francuski ministar privrede Bruno Le Maire.



I Angela Merkel je oštro kritizirala "političare na prodaju", tvrdeći da se EU suočava s "populističkim pokretima koji su u mnogim područjima puni prezira prema evropskim vrijednostima, koji žele uništiti Evropu naših vrijednosti".



- Moramo odlučno ustati protiv toga - poručila je Merkel.



Čini se da je ovaj skandal označio kraj eksperimenta koji je austrijski kancelar Kurz poduzeo pokušavajući sarađivati s ekstremno desnom strankom, umjesto da je pokuša izopćiti, riskirajući tako udaljavanje glasača, prenosi Index.hr.



- Dugo je bilo jasno da desničarski populisti destabiliziraju našu demokraciju, Sebastian Kurz i OVP doveli su ih u vladu. Štraheov slučaj je upozorenje svim konzervativcima: ne sarađujte s krajnje desnim populistima - upozorila je njemačka ministrica pravosuđa iz redova socijalista Katarina Barley u objavi na Twitteru.



I dok populisti redovno koriste retoriku o običnom narodu i iskvarenoj eliti navodeći da su oni potpuno suprotstavljeni, korupcijska afera koja je uzdrmala Austriju pokazuje da populisti mogu biti jednako, ako ne i više skloni korupciji. Sada bi i Le Pen, Salvini i ostali mogli imati problema u uvjeravanju glasača da su njihove stranke pristojne i legitimne opcije.



Štraheovo ponašanje je "simbolično", zaključio je austrijski socijaldemokratski političar Michael Schickhofer i dodao da "možemo biti sigurni da je ovo samo vrh ledenjaka".



