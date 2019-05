Ministar vanjskih poslova Irana Javad Zarif poručio je da ekonomski pritisci i sankcije neće ugroziti njegovu zemlju.

Foto: 24sata.info

"Ekonomski terorizam i genocidne primjedbe neće uništiti Iran", poručio je Zarif američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji je zaprijetio da će ”ako se želi boriti, to biti zvanični kraj Irana".



Šef iranske diplomatije je naveo kako se Trump nada da će postići ono što Aleksandar Veliki, Džingis Kan i, kako je kazao, ostali agresori nisu uspjeli.



"Iranci su milenijima odolijevali, dok su svi agresori nestali. Pokušajte s poštovanjem - to uspijeva!", napisao je Zarif na Twitteru.



Trump je u nedjelju poručio Teheranu da ne prijeti Sjedinjenim Američkim Državama inače bi to mogao biti zvanični kraj Irana.



U proteklih nekoliko sedmica porasle su tenzije između Washingtona i Teherana, a SAD su poslale jedinice na Bliski istok, ukazujući na neposrednu prijetnju iz Irana.



U četvrtak je New York Times citirao izvore obavještajne službe da je Iran nedavno u Zaljevu rasporedio vojna plovila naoružana raketnim bacačima čime je povećan strah zbog mogućeg konflikta.





(AA)