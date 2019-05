Ministar infrastrukture i saobraćaja Norbert Hofer imenovan je sinoć na sjednici Predsjedništva Slobodarske partije Austrije (FPO) za novog lidera stranke.

Hofer je preuzeo vođstvo FPO, nakon što je Heinz-Christian Strache, zbog afere oko video snimka na kojem obećava jednoj Ruskinji državne poslove za finansijsku pomoć njegovoj stranci, podnio ostavku na sve funkcije.



Hofer je istakao da se riječi koje su pale na video snimcima, na kojima su Strache i doskorašnji potpredsjednik FPO Johan Gudenus, neoprostive.



Hofer je jedan od najuspješnijih političara FPO u bliskoj prošlosti, jer je na prošlim predsjedničkim izborima ušao u drugi krug glasanja i tijesno izgubio od aktuelnog predsjednika Aleksandera van der Belena.



Nakon predsjedničkih izbora u više navrata je pominjano da bi on mogao svrgnuti Strachea, ali Hofer to nije želio, već je jasno rekao da namjerava da se kandiduje na idućim izborima za predsjednika Austrije.



Hofer je u predizbornoj kampanji 2016. govoreći o nastojanju Republike Srpske ka što većoj samostalnosti rekao da ima razumijevanja.



"Ako se Bosna i Hercegovina odvojila iz tadašnje Jugoslavije, i to bez odluke naroda, onda se nastojanja Republike Srpske mogu lakše razumjeti“, kazao je Hofer.



Hofer je mnogima simpatičniji od Strachea, piše "Suddeutsche Zeitung". Iako djeluje blago, prijateljski, znao je u javnosti plasirati i uznemirujuće rečenice. Tako je u predsjedničkoj kampanji 2016. najavio da će kao šef države raskinuti s tradicijom uzdržanosti kako bi aktivnije mijenjao politiku.



- Još ćete se začuditi kada vidite šta je sve moguće - izjavio je tada, a svog protukandidata, današnjeg predsjednika Alexandra van der Bellena, nazvao je "zelenim fašističkim diktatorom".



Hofer je Stracheov dužnik i njemu pripadaju zasluge za Heinzovu političku karijeru, navode mediji. On je bio taj koji je Hofera imenovao za zamjenika. Zahvaljujući njemu, došao je do funkcije trećeg predsjednika Nacionalnog vijeća, kao i položaja ministra saobraćaja u sada propaloj koalicionoj vladi s Narodnom partijom Austrije (OVP) Sebastiana Kurza.



Mnogi su složni i da je Hoferov pogled na svijet potpuno isti kao Stracheov.



Hofer je godinama bio potpredsjednik Slobodarske partije i dao konačnu odluku da se stranka postavi na krajnje desničarske osnove. U manifest partije je vraćena rečenica, koja je izbrisana za vrijeme pokojnog Jorga Haidera, prema kojoj se Austrija priklanja "njemačkoj narodnoj, jezičkoj i kulturnoj zajednici". To znači da FPO smatra Austrijance i Nijemcima, ukoliko imaju "njemačke pretke".



Hofer je član bratstva, a u njegovoj kancelariji i danas radi bivši neonacista.

