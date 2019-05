Saudijska Arabija želi da spriječi rat u regiji ali je spremna da odgovori "svom snagom i odlučnošću" nakon prošlosedmičnih napada na saudijske naftovode, rekao je saudijski ministar vanjskih poslova Adel al-Jubeir, dodavši da je sada red na Iran da "odluči o svojoj sudbini".

Adel al-Jubeir / 24sata.info

Rijad je optužio Teheran da je naredio napade bespilotne letjelice na dvije pumpne stanice saudijskog naftovoda ove sedmice. Odgovornost za napad preuzeo je pobunjenički pokret Husija u Jemenu. On se desio dva dana nakon što su četiri plovila, uključujući dva saudijska tankera, bili sabotirani uz obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, prenosi Al Jazeera Balkans.



Iran je odbacio optužbe da stoji iza napada.



- Kraljevstvo Saudijske Arabije ne želi rat u regiji niti ga traži. Uradit će sve što može da spriječi ovaj rat a istovremeno ponovo potvrđuje da u slučaju da druge strane izaberu rat, Kraljevstvo će odgovoriti svom snagom i odlučnošću, i branit će sebe i svoje interese - rekao je saudijski ministar vanjskih poslova Adel al-Jubeir.



Saudijski kralj Salman pozvao je zaljevske i arapske lidere da dođu na hitni samit u Meki 30. maja da diskutuju o posljedicama napada.



- Trenutne kritične okolnosti zahtijevaju ujedinjen arapski i zaljevski stav prema izazovima i rizicima - rekao je ministar vanjskih poslova UAE-a, saudijske saveznice koja nije nikoga optužila za sabotažu tankera, čekajući istragu.



Niko još nije preuzeo odgovornost za to, ali dva izvora iz američke vlade rekla su da SAD vjeruje da je Iran potaknuo pobunjeničku grupu iz Jemena ili šiitske milicije u Iraku da to izvedu.



Norveška osiguravajuća kuća napisala je izvještaj u kojem stoji da je "veoma moguće" da je Iranska revolucionarna garda omogućila napad na plovila.



Saudijski princ prijestolonasljednik Mohammed bin Salman razgovarao je o događajima u regiji, kao i pokušajima da se poveća sigurnost i stabilnost, u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom.



- Želimo mir i stabilnost u regiji ali nećemo sjediti skrštenih ruku. Sada je rad na Iran da odluči kakva će biti njegova sudbina - rekao je Jubeir.





(FENA)