Ministar vanjskih poslova Irana Javad Zarif izjavio je kako Iran neće izazvati rat s Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Zarif, koji boravi u zvaničnoj posjeti Kini, u glavnom gradu Pekingu odgovarao je na pitanja novinara iranske agencije IRNA o napetostima između njegove zemlje i SAD-a.



Na pitanje o mogućnostima izbijanja rata između Irana i SAD-a, Zarif je dogovorio:



"Sigurni smo da neće doći do rata jer mi, niti želimo rat, niti postoji neko u regiji ko ima ideju ili iluziju da bi se mogao suprotstaviti Iranu".



Zarif je kazao kako među imenima oko američkog predsjednika Donalda Trumpa postoje neka koja rat priželjkivaju.



"Trump je nedavno izjavio kako ne želi rat, no osobe oko njega nastoje da ga okrenu u pravca rata", istakao je Zarif.



Na Bliskom istoku je došlo do porasta tenzija nakon što su SAD objavile da povlače dio osoblja iz ambasade u Iraku, zbog navodne eksalacije tenzija s Iranom, dok su Njemačka i Holandija odlučile obustaviti vojnu obuku u Iraku, a Kuvajt podignuti pripravnost vojske na najviši nivo.



Sjedinjene Američke Države poslale su dodatne vojne snage na Bliski istok, uključujući nosač aviona, bombardere B-52 i rakete Patriot, kako bi se suprotstavili navodnoj prijetnji iz Teherana.



Trumpova administracija povukla je Sjedinjene Američke Države iz nuklearnog sporazuma s Iranom i nametnula ekonomske sankcije. Ostali potpisnici sporazuma Kina, Francuska, Rusija, Velika Britanija i Njemačka pokušavaju da ga spase.



Iran je nedavno upozorio da će nastaviti s obogaćivanjem uranijuma na višim nivoima ukoliko do 7. jula ne bude postignut novi nuklearni sporazum.





