Austrijski vicekancelar i lider krajnje desnice Heinz-Christian Strache podnio je ostavku nakon objave tajno snimljenog video snimka na kojem navodnoj nećaki ruskog oligarha za finansijsku podršku nudi poslovne povlastice u Austriji.

Austrijski kancelar Sebastain Kurz prethodno je sazvao hitan sastanak sa svojim zamjenikom Stracheom i objavio da s njime odbija dalju saradnju nakon objave video snimka u petak uvečer.



Strache je ostavku ponudio ranije u subotu kako bi spriječio raspad koalicione vlade koju čine kancelarova konzervativna Narodna stranka i Stracheova Slobodarska stranka (FPOe).



Strache je najavio i da će podnijeti ostavku i na mjesto predsjednika Slobodarske stranke.



Iako je Strache inzistirao na tome da nije prekršio nikakav zakon, priznao je da je riječ o "krajnje neugodnoj, pijanoj aferi".





Radi se o snimku napravljenom 24. jula 2017. godine na Ibici, na kojem se vide Strache i potpredsjednik stranke Johann Gudenus kako sjede i razgovaraju s navodnom nećakom ruskog milijardera koja tvrdi da želi da kupi udio u visokotiražnom bečkom dnevniku Kronen Zeitung.



Pod naslovom "Može li se kupiti austrijski vicekancelar", snimak je objavio njemački magazin Der Spiegel, čiji je tim, zajedno s ekipom Sueddeutsche Zeitunga, istraživao nedjeljama šta se dešavalo pomenute večeri na Ibici.



Strache i Gudenus su upali u "istraživačku zamku“, koja im je postavljena u obliku navodne nećake ruskog milijardera koja je tvrdila da on želi da investira 250 miliona eura u Austriji, i to ne preko banke i legalno, što je njen pratilac u više navrata rekao na snimku.



Druženje u vili trajalo je šest sati i čitav skup je snimljen kamerama.



Navodna Ruskinja je obećala da će podržati finansijski FPO, a sastanak je održan za vrijeme predizborne kampanje za parlamentarne izbore u Austriji.



Strache i Gudenus su obećali da će joj, ako Ruskinja pomogne stranci finansijski da pobijedi na izborima, omogućiti brojne državne poslove koje aktuelno dobija koncern Strabag.



Iako je žena u više navrata navela da se radi o "ilegalnom novcu", Strache i Gudenus nisu prekinuli razgovor, što je bila klopka u koju su upali.





Strache je čak objasnio da finansijske donacije Ruskinja ne treba da da direktno partiji, već preko jednog udruženja, što su navodno isto činili i drugi podržavaoci s puno novca.



Ovaj snimak mogao bi imati i pravne posledice po Strachea i Gudenusa.



Politički ova afera mogla bi označiti kraj ere Strachea na čelu FPO, koju bi, u slučaju njegove ostavke, mogao preuzeti Norbert Hofer, koji je na prošlim predsjedničkim izborima ostvario zapažen rezultat.



Ostavku na sve političke funkcije podnio je i potpredsjednik te desničarske stranke i šef njenog poslaničkog kluba Johann Gudenus.



"Želim da iskažem duboko žaljenje zbog događaja od prije dvije godine. Uz to, žao mi je što sam svojim djelovanjem razočarao glasače, funkcionere i saradnike koji su imali povjerenje u mene", naveo je Gudenus u saopćenju.



Na drugoj strani, Kurz bi mogao odlučiti, kako bi spriječio da ova afera utiče na popularnost njegove partije, da ide na prijevremene izbore.



Pošto će afera imati veliki uticaj na imidž FPO, a trenutno je i Socijaldemokratska partija (SPO) u dubokoj krizi, mogao bi osvojiti i apsolutnu moć i riješiti se koalicionog partnera.



OVP i Kurz u svim istraživanjima javnog mnjenja jasno vode, a u slučaju prijevremenih izbora samo bi mogli dalje jačati kod birača, prenosi Al Jazeera.





