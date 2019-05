Tokom izraelskih zračnih napada na Gazu početkom maja, bombardovan je i jedan od najznačajnih kulturnih centara u kojem se čuvaju značajni dokumenti o palestinskoj historiji.

Foto: AA

Usljed izraelskog bombardovanja uništeno je više od 10.000 značajnih dokumenata i knjiga.



Centar za istraživanje i dokumentaciju "Abdullah al-Hurani" djelovao je pri Palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji (PLO). Četvorospratna zgrada koja se nalazila u četvrti Er-Rimal u Gazi, sravnjena je sa zemljom u izraelskom bombardovanju 4. maja. Centar je 22 godine radio na dokumentovanju podataka o palestinskoj historiji i kulturi, a ovih dana su u toku bile i pripreme za izdavanje dvije knjige na tu temu. No, nakon što je zgrada u potpunosti uništena najvjerovatnije da do toga neće doći.



Generalni direktor Centra Nahid Zekut kazao je novinaru AA kako je riječ, prije svega, o jednom nacionalnom istrazivačkom centru, koji je organizovao veliki broj naučnih konferencija i seminara o palestinskim izbjeglicama. Zekut podsjeća kako je ovaj centar čuvao i značajnu literaturu o palestinskoj i arapskoj historiji.



-Izrael je bombardovanjem ovog centra uništio više od 10.000 knjiga, dokumenata i druge arhivske građe, među kojima su i vrlo rijetki primjerci određenih dokumenata. Smatramo da je napad na ovaj centar napad na palestinsku kulturu - rekao je Zekut.



Podvukao je da iako je zgrada centra u potpunosti uništena, no kako ideja ovog centra i dalje živi i da on će biti obnovljen. Palestinsko ministarstvo kulture je nakon napada na Centar objavilo saopćenje u kojem je istaknuto kako ovaj napad predstavlja sistematski ratni zločin čiji je cilj uništiti memoriju palestinskog naroda. Centar za istraživanje i dokumentaciju "Abdullah al-Hurani" osnovan je 1997. godine odlukom tadašnjeg palestinskog lidera Yassera Arafata.



U izraelskim zračnim napadima na Gazu, 4. i 5. maja ove godine, poginulo je najmanje 25 Palestinaca, među kojima tri trudnice i dvije bebe, povrijeđeno je više od 150 osoba.





(AA)