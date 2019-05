U džamiji Hirka-i Šerif u istanbulskoj općini Fatih za posjetioce je danas izložen ogrtač poslanika Muhammeda, koji će vjernici moći vidjeti tokom svetog mjeseca ramazana.

Foto: AA

Od jutros na ulazu u džamiju formirani su dugi redovi vjernika koji žele vidjeti Hirka-i Šerif, ogrtač poslanika Muhameda a.s. koji je po njegovoj oporuci ostavljen Vejselu Karaniju i koji je jedan od važnih svetih predmeta koji se čuvaju u Istanbulu.



Dio džamije, u kojem je ogrtač izložen, otvara se svakog prvog petka u mjesecu ramazanu, a oni koji ga žele vidjeti moći će to uraditi do 27. noći ramazana, a ovaj dio se zatvara dan pred Bajram.





(AA)