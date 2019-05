Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je kako je jedna od njegovih najvećih pogrešaka tokom mandata bila što se nije više angažovao u kampanji za referendum o Brexitu.

Juncker je novinarima rekao da se na zahtjev tadašnjeg britanskog premijera Davida Camerona držao po strani kad je riječ o referendumu 23. juna 2016. godine i da je njegova greška bila što je "previše pažljivo slušao" premijera.



Juncker kaže "bilo je pogrešno ne intervenirati i ne miješati se, jer bismo bili jedini koji bi smo srušili laži koje su kružile oko nas".



"Pogriješio sam što sam šutio", rekao je Juncker, čiji mandat ističe krajem oktobra.



Istovremeno, jednim od svojih najvećih uspjeha Juncker smatra to što je Grčka zadržana u eurozoni.



On je pozvao građane EU da pažljivo glasaju na izborima za Evropski parlament od 23. do 26. maja rekavši da su to najveći nadnacionalni izbori u svijetu.



Juncker je govorio novinarima prije nego što je otputovao u Sibiu u Rumuniji, gdje će se čelnici EU sastati u četvrtka kako bi sastavili plan za budućnost Unije, bez Ujedinjenog Kraljevstva.



"Nekoliko sedmica prije evropskih izbora moramo poslati poruku jedinstva i nade. Brexit znači Brexit, ali to se nije dogodilo, vrijeme je za razgovor o budućnosti, pozitivan program je hitniji nego ikad", naglasio je Juncker, prenosi Reuters.

