Poglavar Rimokatoličke crkve Franjo predsjedavao je u Sofiji sastankom na kojem su bili pripadnici različitih vjerskih zajednica u Bugarskoj, ali ne i predstavnici Bugarske pravoslavne crkve.

Foto: Reuters

Bugarska pravoslavna crkva je ranije saopštila da neće učestvovati ni na jednom događaju na kojem će papa biti tokom dvodnevne posjete toj zemlji, iako je njen lider, patrijarh Neofit u nedjelju pozdravio Franju po njegovom dolasku.



Član Sinoda Bugarske pravoslavne crkve, plovdivski mitropolit Nikolaj, poznat po tvrdim stavovima, nazvao je ranije juče papinu posjetu "političkim činom" i "napadom na pravoslavlje".



Na jučerašnjem sastanku bili su lideri jevrejske zajednice, protestanata, muslimana i Jermenske pravoslavne crkve.



Skup je otvoren pjesmom "We are the world" Michaela Jacksona i Lionela Richieja iz 1985. godine, koju je otpjevao dječiji hor, a koja je svojevremeno snimljena u cilju prikupljanja sredstava za žrtve gladi u Africi.



Franjo je juče posjetio izbjeglički centar u Bugarskoj u kojem su djeca iz Iraka i Sirije i rekao im da oni nose "krst čovječanstva" pošto je vladu u Sofiji pozvao da ne zatvara oči pred njihovom patnjom.



Bugarska vlada desnog centra na meti je kritika organizacija za zaštitu ljudskih prava i Evropskog savjeta zbog tretmana prema migrantima koji su podnijeli zahtjev za azil kao i prema maloljetnim izbjeglicama bez pratnje.



Papa Franjo danas putuje u Sjevernu Makedoniju.





(BETA)