Na svjetskim valutnim tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga je tjedna pala nakon što je američka središnja banka poručila da nema razloga za promjenu monetarne politike u jednom ili drugom smjeru.

Ilustracija / 24sata.info

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je prošloga tjedna 0,4 posto, na 97,60 bodova.



Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo 0,45 posto, na 111,10 jena.



Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku pa je cijena eura porasla 0,45 posto, na 1,1201 dolar.



Nakon dva tjedna rasta dolar je prošloga tjedna oslabio. Tjedan na valutnim tržištima protekao je mirno, uz male promjene valutnih tečajeva i slabu likvidnost, što se pripisuje ovotjednim duljim praznicima u Japanu i Kini.



Dolar se pod pritiskom našao polovicom tjedna, kada je američka središnja banka poručila da nema razloga za promjene u monetarnoj politici.



Nakon redovne sjednice Fed je u srijedu poručio da se rast gospodarstva nastavlja, da je tržište rada i dalje snažno te da bi inflacija mogla porasti dok se ciklus rasta gospodarstva bliži desetoj godini.



- Smatramo da su naša politička stajališta u ovom trenutku prikladna, ne vidimo nikakav razlog za promjene u bilo kojem smjeru - kazao je predsjednik Feda Jerome Powell, prenosi SEEbiz.



To je razočaralo ulagače koji su se nadali da bi središnja banka zbog slabljenja inflacijskih pritisaka mogla smanjiti kamatne stope do kraja godine, ali i one koji su 'igrali' na moguće povećanje kamata do kraja godine.



Osim toga, u petak je objavljeno da je u travnju broj zaposlenih u SAD-u porastao za 263.000, znatno više od očekivanih 185.000, pri čemu je stopa nezaposlenosti pala na 3,6 posto, najnižu razinu u 49 godina.



To pokazuje da američko tržište rada, kao i cijelo gospodarstvo, stabilno raste, i to bez jačanja inflacijskih pritisaka.



Naime, prosječna satnica porasla je u travnju 0,2 posto, kao i mjesec dana prije, pa je rast na godišnjoj razini iznosio 3,2 posto, manje nego što se očekivalo u anketi Reutersa.



- Ti i drugi detalji iz izvješća nisu dali ulagačima razloga za kupnju dolara - kaže Eric Viloria, strateg u banci Credit Agricole.





(FENA)