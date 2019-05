Jedan muškarac, otac i domaćin iz francuskoga mjesta Amettesa blizu Pas-de-Calaisa osuđen je na godinu i pol dana zatvora pošto je ustanovljeno da je u dječjim sobama uzgajao kanabis, a policiju je na to nehotično upozorila njegova sedmogodišnja kći.

Foto: Reuters

S obzirom na to da je djevojčica često izostajala s nastave, učiteljica je željela znati u čemu je problem.



Sedmogodišnjakinja joj je odgovorila da ne može boraviti u svojoj sobi jer njezin otac ondje uzgaja cvijeće, piše lokalni list La Voix du Nord.



Pošto je policija obavila pretres kuće, ustanovljeno je da se na cijeloj jednoj etaži uzgaja kanabis. Policija je pronašla i sav pribor potreban za njegov uzgoj.



Na sudu je ovaj četrdesetogodišnji otac kazao da je prije tri godine počeo pušiti marihuanu te da "se navukao", odnosno da dnevno popuši deset do petnaest "džointova".



Prošle je jeseni trebao preurediti dječje sobe, no zbog vlastite ovisnosti ih je odlučio pretvoriti u prostor za uzgoj kanabisa. Pred sudom je kazao da marihuana nije namijenjena prodaji, već je uzgaja isključivo za vlastite potrebe.



Porota i suci su mu povjerovali pa je osuđen na 18 mjeseci zatvora, od čega se polovina vremena odnosi na uvjetnu kaznu.





(Hina)