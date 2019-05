Sjeverna Koreja je smanjila iznos hrane koju određuje da mogu građani pojesti dnevno na 300 grama, što je najniži iznos u povijesti za ovo doba godine, a dodatni rezovi su izgledni nakon najgore žetve desetljeća, objavili su Ujedinjeni narodi.

Svjetska organizacija je radila procjenu hrane od 29. marta do 12. aprila, na zahtjev Sjeverne Koreje. Dobili su širok pristup, uključujući pristup kooperativnim farmama, ruralnim i urbanim kućanstvima, vrtićima i centrima za distribuciju hrane, prenosi agencija Reuters.



- Nova sigurnosna procjena hrane pronašla je kako je nakon najgore žetve u posljednjih 10 godina, zbog suhih razdoblja, toplinskih valova i poplava, ukupno 10,1 milion ljudi pogođen teškom nesigurnošću po pitanju hrane, što znači da nemaju dovoljno hrane do sljedeće žetve - rekao je Herve Verhoosel, glasnogovornik Svjetskog programa za hranu (WFP).



Studija je otkrila da je sjevernokorejski unos proteina vrlo nizak, a da neke porodice konzumiraju proteine samo nekoliko puta godišnje.



WFP i UN-ova Organizacija za prehranu i poljoprivredu, koje su zajedno provele istraživanje, među nekoliko su humanitarnih agencija s pristupom Sjevernoj Koreji, koju je pogodila glad sredinom 1990-ih, kada je umrlo gotovo tri miliona ljudi.



Poljoprivredna proizvodnja od 4,9 miliona tona, najniža od 2008/09. godine, dovela je do nedostatka hrane od 1,36 miliona tona u sezoni 2018/19.



Više od deset miliona ljudi, kojima je bila potrebna pomoć u hrani, uključuje 7,5 miliona građana Sjeverne Koreje koji ovise o vladinim racioniranim obrocima te 2,6 miliona poljoprivrednika.



Svjetski program za hranu planira novu novu procjenu tokom jula i augusta kako bi se bolje razumjeli razmjeri krize, prenosi Al Jazeera Balkans.





