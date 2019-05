Turska se ne distancira od NATO saveza kupovinom ruskog raketnog sistema S-400, izjavio je u petak turski ministar odbrane Hulusi Akar, dodajući da Ankara ne bi trebala biti isključena iz projekta nabavke američkih borbenih aviona F-35 zbog kupovine ruskih sistema.

Foto: 24sata.info

Turska i Sjedinjene Države, NATO saveznice, u sporu su oko namjera Ankare da kupi ruski sistem S-400, za koji Washington tvrdi da nije kompatibilan sa sistemima NATO-a i da bi mogao biti prijetnja borbenim avionima Lockheed Martin F-35, čiji je Turska potencijalni kupac i partner u proizvodnji.



U intervjuu za emitera programa NTV, Akar je izjavio da bi isključivanje Turske iz projekta F-35 stavilo "veoma teško breme" na ostale partnere u projektu.



- Nema klauzule koja navodi "vi ćete biti isključeni iz ovog partnerstva ukoliko kupite S-400". Naše isključivanje iz prostog razloga što to želi druga zemlja neće biti u skladu s pravdom, pravom ili zakonom. To se ne bi trebalo desiti - kazao je Akar.



On je izjavio da Turska pokušava objasniti Sjedinjenim Državama i ostalim partnerima u projektu F-35 da sistem S-400 neće predstavljati prijetnju borbenim avionima i dodao je da je Ankara poduzela mjere kako bi to spriječila, prenosi Reuters.

(FENA)