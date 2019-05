Nakon što je čelnik venecuelanske opozicije Juan Guaido pozvao građane i vojsku na svrgavanje predsjednika Nicolasa Madura, na ulicama Caracasa izbili su sukobi. I jedan i drugi političar odmah su ustvrdili kako ih podržava vojska.

Juan Guaido / 24sata.info

U međuvremenu je stigla potvrda da je skupina vojnika podržala Guaidoa koji je rekao da "više nema povratka natrag".



"Kucnuo je čas. Dvadeset i četiri države su krenule istim putem i više nema povratka natrag. Budućnost je u našim rukama, narod i vojska su ujedinjeni u okončanju uzurpacije", napisao je Juan Guaido na Twitteru.



Na pločnicima su zapaljene gume i automobili, letjelo je kamenje, a stanje je i dalje haotično u istočnom dijelu Caracasa, javlja AFP.



Na prilazima vojnoj bazi La Carlota žestoko su se sukobile lojalne snage reda s pobornicima Guaidoa.



Prema medicinskim izvorima, ozlijeđeno je najmanje 50 ljudi - najviše njih gumenim mecima, no jedna je osoba zadobila ozljede metkom iz pištolja, prenosi AP.



Dok je ministar obrane general Vladimir Padrino upozorio opoziciju protiv mogućeg krvoprolića, predstavnik Guaidoa u Washingtonu Carlos Vecchio je pozvao narod da "ostane na ulicama".



Oglasio se i venecuelanski ministar vanjskih poslova Jorge Arreaza, negirajući tvrdnje opozicije da je u toku vojni udar protiv predsjednika Madura. Optužio je Guaidoa da postupa po naredbama Washingtona.



"Nije to vojni udar. To su isplanirali Washington, Pentagon, State Department i (američki savjetnik za nacionalnu sigurnost John) Bolton. Oni daju naređenja Juanu Guaidou", rekao je Arreaza u telefonskoj izjavi za Reuters, prenosi Al Jazeera Balkans.



Arreaza tvrdi da Maduro, predsjednik Venecuele od 2013. godine, potpuno vlada situacijom u zemlji.



Guaido je u utorak objavio da je počeo "posljednju fazu" svog plana za svrgnuće Madura s vlasti i pozvao građane Venecuele i vojsku da ga podrže kako bi okončali Madurovu "uzurpaciju".



Za srijedu je sazvao masovni prosvjed protiv Madura kojega podržavaju Rusija, Kina i Kuba.



Guaido se kao predsjednik parlamenta u kojem opozicija ima većinu proglasio privremenim predsjednikom Venecuele u čemu su ga podržale Sjedinjene Američke Države i pedesetak drugih zemalja koje optužuju Madura za namještanje izbora, kršenje demokracije i ljudskih prava.



SAD je nametnuo sankcije u pokušaju da izazove odlazak Madura s vlasti, ali se čini da je on zadržao kontrolu nad državnim institucijama i vojnim časničkim kadrom, navodi Reuters.



Od početka godine Venecuela, suočena s najtežom krizom u svojoj povijesti, oslabljenim gospodarstvom i nestašicama, ima dva predsjednika - s jedne je strane socijaldemokratski zastupnik Juan Guaido, a s druge strane izvršni predsjednik, socijalist Nicolas Maduro.







(FENA)