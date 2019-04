Samoproglašeni predsjednik Juan Guadio, čovjek kojeg podupiru SAD i zapadne zemlje, pozvao je na oružanu pobunu protiv Nicolasa Madura.

Foto: 24sata.info

Guaido je na pobunu pozvao ispred vojne baze u Caracasu dok su iza njega u pozadini stajali vojnici.



U međuvremenu su na ulice Caracasa izašli brojni stanovnici Venecuele, kako pobornici tako i protivnici Nicolasa Madura. Na nekoliko mjesta došlo je do sukoba i pucnjave.



Na više mjesta došlo je do sukoba između protestanata i Nacionalne garde.



Iz jednog vojnog vozila vodenim topom se gađalo demonstrante.



Društvenim mrežama kruži snimka jednog drugog vozila koje se zabilo direktno u skupinu prosvjednika i prešlo preko njih.



Navodno se radi o prosvjednicima koji podržavaju Guaida, a incident se dogodio nedaleko baze La Carlota. No, to nisu potvrđene informacije.



UPOZORAVAMO VAS DA JE SNIMKA UZNEMIRUJUĆA





(24sata.info)