Japanski car Akihito, koji ima 85 godina, završava svoju tri decenije dugu vladavinu sutra, kada će se abdicirati u korist svog sina, prestolonasljednika Naruhita.

On je prvi japanski car koji će abdicirati u posljednjih 200 godina.



Car Akihito je iz zabrinutosti zbog svojih godina i zdravlja, izrazio želju u augustu 2016. da abdicira dok je još dobro.



Kao ustavno definiran simbol bez političke moći, Akihito je tražio razumijevanje u poruci svom narodu i odmah je osvojio ogromnu podršku javnosti, otvarajući put za odobrenje abdikacije od strane vlade, prenosi AP.



Budući da je u zakonu o carskoj kući u Japanu nedostajala odredba o abdikaciji vladajućeg cara i da je on praktično dozvoljavao samo posthumne sukcesije, vlada je donijela jednokratni zakon kojim se dopušta Akihitova abdikacija, prva u posljednjih 200 godina.



Usvajanje njegove abdikacije dio je promjena koje je Akihito donio u palaču: on je bio prvi imperator koji se oženio građankom, caricom Michiko i odlučio je da bude kremiran nakon smrti, čime je promijenio stoljetni običaj sahranjivanja.



Akihito će objaviti svoj abdikaciju u ritualu u palači sutra uvečer, ali tehnički će ostati car do ponoći, kada se njegova epoha Heisei ili "postizanje mira", završava i Naruhito preuzima, svoju eru Reiwa - "prelijepa harmonija".



U srijedu ujutru, Naruhito, će u svom prvom ritualu kao imperator, primiti carsku regaliju, uključujući mač i dragulj, kao dokaz njegovog penjanja na tron.



Pored vladinih zvaničnika, samo odrasli muškarci članovi kraljevske porodice mogu da prisustvuju ritualu, što je tradicija koje se vlada drži uprkos kritikama javnosti.



Car Akihito će imati novu titulu posle abdikacije, imperator emeritus, ali će u potpunosti biti oslobođen službenih dužnosti i više neće potpisivati dokumente, primati strane dostojanstvenike, prisustvovati vladinim događajima ili vršiti rituale u palači.



On čak neće prisustvovati ritualima sukcesije svog sina i uglavnom će se povući iz javnih nastupa.



Očekuje se da će Akihito uživati u penzionerskim danima, odlasku u muzeje i na koncerte, ili da će provoditi vrijeme u svojim istraživanjima u primorskoj vili.



Posle abdikacije, Akihito i Michiko će se preseliti u privremenu rezidenciju prije nego što na kraju zamijene mjesta sa Naruhitom nakon renoviranja obje palače.



Posljednja abdikacija u Japanu dogodila se prije otprilike 200 godina u vrijeme feudalnog perioda Edo, kada je car Kokaku abdicirao u korist svog sina Ninka.





