Jedna žena je ubijena, a rabin i još dvije osobe su ranjene kada je 19-godišnji napadač otvorio vatru u sinagogi u blizini San Diega, saopćile su danas američke vlasti.

Arhiv / 24sata.info

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i drugi zvaničnici osudili su napad koji su okarakterizirali kao antisemitski, javio je AP.



Trump je izrazio saučešće ljudima koje je ovaj napad pogodio i dodao kako je „po svemu sudeći u pitanju zločin iz mržnje“, te kako će vlasti istražiti čitav slučaj, prenosi Reuters.



Napad se dogodio tačno šest mjeseci otkako je 11 ljudi ubijeno u sinagogi u Pittsburghu.



Napadač je identificiran kao John T. Earnest i on je ispalio više rafala u sinagogi u okrugu Poway, u blizini San Diega, saopštio je šerif William Gore.



Pripadnik osiguranja je pucao na napadača dok je ovaj bježao, ali ga je promašio i pogodio njegov automobil. Napadač je uspio pobjeći vozilom, ali ga je kasnije policija sustigla na autoputu i uhapsila, rekao je šef policije San Diega David Nisleit, prenosi AP.



Earnest nema kriminalni dosje, ali istražitelji ispituju tvrdnje koje je iznio u manifestu objavljenom na internetu da je on podmetnuo požar u džamiji u blizini grada Escondido prošlog mjeseca, kada je pričinjena šteta ali nije bilo povrijeđenih.



On je također sat vremena prije napada na sinagogu objavio na internetu antijevrejske stavove, a u svom manifestu je pohvalio i napadača na džamije u Novom Zelandu prošlog mjeseca, kada je ubijeno najmanje 50 osoba, kao i na sinagogu u Pittsburghu 27. oktobra prošle godine kada je ubijeno 11 osoba.



U međuvremenu, lider jevrejske zajednice u San Diegu, rabin Yonah Fradkin, identificirao je žrtve napada. On je naveo da je poginula Lori Kaye (60) a da su ranjeni rabin Yisroel Goldstein (57), kao i Noya Dahan (8) i Almog Peretz (34), prenio je AP.



Fradkin je dodao da je čitava zajednica duboko potresena zbog napada i bezumne mržnje, izražavajući ipak nadu da je „ljubav mnogo snažnijia od mržnje“, prenosi Al Jazeera Balkans.

(FENA)