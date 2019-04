Iz UNICEF-a poručuju da je od visoke važnosti stvoriti "imunitet krda" koji bi zaštitio necijepljenu djecu koja šire ospice diljem svijeta.

Ilustracija / 24sata.info

U razdoblju između 2010. i 2017. godine, otprilike 21 milijun djece nije dobilo svoju prvu dozu cjepiva protiv ospica, javlja UNICEF i pritom ukazuje na važnost stvaranja "imuniteta krda".



"Imunitet krda" znači procijepljenost od 95 posto unutar zajednice, odnosno - ako je dovoljno ljudi cijepljeno protiv određene bolesti, tako štite i one koji nisu.



"Danas svjedočimo ekspanziji zaraze ospicama, za što su temelji postavljeni godinama prije", izjavila je Henrietta Fore iz UNICEF-a.



Tijekom prva tri mjeseca ove godine, prijavljeno je više od 110 tisuća slučajeva zaraze ospicama diljem svijeta. Brojka predstavlja skok od nevjerojatnih 300 posto u odnosu na prošlu godinu. U 2017. godini, ukupno je 110 tisuća ljudi (većinom djece) izgubilo svoje živote zbog ospica.



Iz UNICEF-a poručuju da su dvije doze cjepiva protiv ospica esencijalne za zaštitu djece od bolesti. Objašnjavaju da manjak resursa, slabi zdravstveni sustavi i u nekim slučajevima – strah od cjepiva, dovodi do pada broja cijepljenih pojedinaca na globalnoj razini.



Na trenutnih 67 posto globalne procijepljenosti, Svjetska zdravstvena organizacija savjetuje da se brojka mora popeti na 95 posto, što bi dovelo do tzv. „imuniteta krda". Na taj bi se način pružila zaštita onima koji tek moraju stvoriti imunitet, prenose mediji.





(FENA)