Zatvor Guantanamo, koji su Sjedinjene Američke Države otvorile u okviru borbe protiv terorizma nakon terorističkih napada u septembru 2001. godine, mogao bi uskoro postati "starački dom" za starije zatvorenike.

Foto: Reuters

Američki list "New York Times" objavio je tekst pod naslovom "Zaljev Guantanamo kao starački dom", u kome je navedeno kako američki vojni zvaničnici upućuju poziv Pentagonu da što prije treba odrediti svoju politike u vezi s Guantanamom, ili bi on mogao postati starački dom.



Istaknuto je kako trenutno u zatvoru boravi oko 40 zatvorenika, te kako je riječ o zatvorenicima koji su iskusili psihičke i fizičke poteškoće nakon mučenja, te da bi se u narednim godinama mogli suočiti s bolestima zatajenja bubrega, apneja za vrijeme spavanja, demencije i poteskoća s hodanjem.



"Ako SAD ne promijeni svoju politiku u vezi s zatvorom, u izvjesnom periodu ćemo ovdje početi pružati uslugu staračkog doma", kazao je komandant u zatvoru Gunatanamo John C. Ring.



Trumpov prethodnik Barack Obama nije uspio ispuniti obećanje o zatvaranju zatvora Guantanamo u kojem se trenutno nalazi ukupno 40 zatvorenika. Donald Trump je u januaru 2018. potpisao odluku o nastavku rada američkog vojnog zatvora Guantanamo.



Riječ je o zatvoru koji je SAD otvorio u vojnoj bazi na jugu otoka Kube i u okviru borbe protiv terorizma nakon terorističkih napada u septembru 2001. godine.



Bivši američki predsjednik George W. Bush otvorio je taj zatvor u januaru 2002. godine, a 2003. godine u zatvoru je bilo 680 pritvorenika. Mnogi izvještaju ukazuju na teške uvjete i torturu koju zatvorenici u Guantanamu proživljavaju.





(AA)