Skoro 70 ljudi je poginulo u Južnoj Africi nakon što su tropske kiše zahvatile istočnu obalu zemlje, saopćio je zvaničnik u četvrtak, dok spasioci još izvlače tijela.

Foto: 24sata.info

U pokrajini KwaZulu-Natal, gdje se desila većina smrtnih slučajeva nakon što su padavine izazvale poplave i klizišta, obilne kiše su česta pojava svake godine, ali je rijetkost da toliki broj ljudi pogine u tako kratkom periodu.



- Broj poginulih ljudi je oko 70 - izjavio je Lennox Mabaso, portparol pokrajinske vlade.



- Ne mogu se prisjetiti ovakve katastrofe u istoriji - kazao je on, pripisujući to težini oluje i posljedicama klimatskih promjena na stanovništvo.



Svjedok je izjavio za Reuters da je ugledao spasioce koji su došli da pokupe tijelo žene koju su mještani iskopali ispod blatne bujice. Mabaso je kazao da će preciznija brojka žrtava biti objavljena tokom dana.



Očevici su govorili o nabujalim vodama i klizištima koja su prolazila kroz kuće u kojima su boravili ljudi, i o razorenim cestama i drugoj infrastrukturi.



Kiše su pomjerile dijelove planinskih obronaka koji su uništili ceste u regiji, dok su automobili nestali pod blatnim bujicama.



Na drugim mjestima, ljudi su ukopavali mrtve na obroncima brda uništenim u oluji, označavajući njihova vječna počivališta jednostavnim drvenim križevima.



Vanetia Phakula,visoka zvaničnica meteorološkog zavoda, izjavila je da se oluja trenutno ne smatra neoubičajenom, iako bi nivo padavina mogao biti viši od normalnog.



Više od 100 milimetara kiše registrovane je u brojnim meteorološkim stanicama između ponedjeljka ujutru i utorka, kazala je.



Phakula je kazala da se veliki broj poginulih može pripisati činjenici da su se poplave i klizišta desili u gusto naseljenim regijama.



- Stog je broj žrtva takav kakav je danas - kazala je.



Iako se očekuju nove kiše tokom dana, ne vjeruje se da će one biti obilne, a meteorološka služba prognozirala je suho vrijeme u većini regija u petak, dodala je ona, prenosi Reuters.





(FENA)