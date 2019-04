Glasanje u drugom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini je završeno, a prva izlazna anketa ukazuje da je glumac i komičar Volodimir Zelenski krenuo ka ubjedljivoj pobjedi nad sadašnjim predsjednikom Petrom Porošenkom.

Nacionalna izlazna anketa kaže da su cifre dva sata prije nego što su ankete zatvorene u nedjelju pokazale da je Zelenski osvojio 73,2 posto glasova, a Porošenko 25,3 posto. Istraživanje, koje će biti ažurirano kompletnim rezultatima, zajednički su proveli Fondacija demokratskih inicijativa, kijevski Međunarodni institut za sociologiju i istraživački centar Razumkov.



Centralna izborna komisija saopćila je da je izlaznost do sredine dana iznosila nešto više od 45 posto. Nisu prijavljeni nikakvi ozbiljni prekršaji i incidenti, naveli su iz Komisije, javlja Radio Slobodna Evropa.



Zelenski se šalio s novinarima dok je sa ženom glasao u Kijevu u nedjelju rano ujutru. On je poručio "ujedinili smo Ukrajinu".



"Danas će biti pobjeda Ukrajinaca, pobjeda Ukrajine", rekao je.



Ankete uoči drugog kruga dale su Zelenskom prednost. Istraživanje koje je 18. aprila objavila grupa za istraživanje rejtinga pokazalo je da 57,9 posto onih koji definitivno planiraju da glasaju kažu da će podržati Zelenskog, dok je 21,7 posto podrške išlo Porošenku.



Porošenko je takođe glasao u Kijevu u nedjelju početkom dana, pozivajući birače da ozbiljno shvate svoju odluku.



- Ponosan sam na način na koji su izbori održani ove godine - rekao je Porošenko novinarima.



- Naši građani mogu slobodno izražavati svoju volju. Naša demokratska tradicija je zaštićena. To je ono što Ukrajinu karakteriše kao evropsku državu - rekao je Porošenko.



U prvom krugu izbora 31. marta, u kojem je učestvovalo 39 kandidata, Zelenski je osvojio 30 posto glasova, a Porošenko 16 posto.



Zelenski (41) je popularnost stekao u televizijskoj komediji "Sluga naroda", glumeći ukrajinskog predsjednika koji se bori protiv korupcije. Kao i lik koji tumači, Zelenski je usmjerio svoju kampanju na borbu protiv korupcije.



On je okrivio Porošenka za ekonomske teškoće u zemlji i za sveprisutnu korupciju.



U rijetkim intervjuima obećao je da će težiti bliskim vezama s EU-om i NATO-om, ali je najavio i aktivnije pokušaje za reintegraciju pobunjenika koji kontrolišu istočne dijelove Ukrajine.



Zelenski nije vodio tradicionalnu političku kampanju, već je obilazio zemlju sa svojom humorističkom emisijom. U kampanji se više oslonio na društvene mreže nego na tradicionalne skupove, zbog čega ga je Porošenko nazvao "virtuelnim kandidatom".



Porošenko (54) je postao predsjednik 2014. godine. Zelenskog optužuje da nema jasan program i da mu nedostaje političkog iskustva potrebnog da zadrži Ukrajinu na prozapadnom kursu i da se odupre pokušajima Rusije da vrati tu zemlju u svoju orbitu.



Predsjednik Ukrajine tvrdi da bi pobjeda Zelenskog štetila bližoj ekonomskoj i političkoj saradnji Kijeva s EU-om i da bi koristila Moskvi jer on ne bi bio u stanju da se odupre ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

(FENA)