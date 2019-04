Obnova pariške katedrale Notre-Dame mora zaštititi univerzalne vrijednosti tog mjesta, ali to ne znači kako ta bogomolja mora biti rekonstruirana tako da bude ista kao što je bila, saopćila je delegacija UNESCO-a poslije sastanka s predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom.

Kako se navodi u saopćenju kabineta francuskog predsjednika, predstavnici UNESCO-a su naveli kako su spremni pomoći obnovu Notre-Damea, naročito pružanjem tehničke ekspertize, prenosi Al Jazeera Balkans.



Generalna direktorica UNESCO-a Audrey Azoulay rekla je kako se mora poštovati "integritet i autentičnost" tog spomenika, jer je on dio svjetske kulturne baštine.



Dodala je kako to ne znači da pariška katedrala mora ostati nepromijenjena.



UNESCO, kako se navodi, formalno priznaje pravo svake generacije da učestvuje u naslijeđu čovječanstva između ostalog i prilagođavanjem prirodnim i historijskim procesima promjene i transformacije i novim mogućnostima koje nudi napredna tehnologija.



Macron je prvobitno izrazio želju da katedrala, znatno uništena nedavno u požaru, bude obnovljena za samo pet godina, ali je to izazvalo nevjericu u javnosti, jer se procjenjuje kako će za obnovu biti potrebno znatno više vremena.





