I dalje postoji zabrinutost da bi Britanija mogla napustiti Evropsku uniju bez sporazuma, upozorio je u subotu predsjednik Evropske komisije Jean Claude Juncker, zatraživši od Britanije da iskoristi 6-mjesečnu odgodu Brexita za razradu detalja oko svog izlaska iz članstva.

Jean-Claude Juncker / 24sata.info

Juncker je to kazao u intervjuu za njemačku list Funke Mediengruppe, sedam dana nakon što su EU čelnici Britaniji odobrili odgodu izlaska iz EU-a za šest mjeseci.



"Niko ne zna kao će Brexit završiti. To stvara veliku neizvjesnost. I dalje postoji strah da će doći do Brexita bez ikakvog sporazuma o izlasku", rekao je Juncker, navevši dugoročne negativne utjecaje na evropsko gospodarstvo.



Iako odgoda brexita do 30. oktobra ne nudi previše jasnoće u pogledu toga kada, kako, pa čak i hoće li se Brexit uopće dogoditi, Britanija bi to vrijeme trebala pametno iskoristiti, poručio je.



"Nadam se da će Britanci iskoristiti to vrijeme, a ne da će ga ponovno potratiti. Ne možemo u nedogled produljivati njezin izlazak. Najbolje rješenje za Britance bilo bi da prihvate sporazum o izlasku tokom dodatnog vremena koje je dogovoreno", izjavio je Juncker.



Sporazum o izlasku koji su ispregovarali britanska premijerka Theresa May i EU odbijen je u britanskom parlamentu tri puta.





