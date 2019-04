SAD će nastaviti osuđivati rusko miješanje u američke izbore i poduzimati "odlučne mjere" protiv "zlokobnog djelovanja" Moskve, poručio je američki šef diplomatije Mike Pompeo nakon objave izvještaja o istrazi o tom pitanju.

Mike Pompeo / 24sata.info

"Jasno ćemo im reći da je to neprihvatljivo", rekao je na konferenciji za novinare u Washingtonu.



"Poduzet ćemo odlučne mjere kako bi još više platili svoje zlokobno djelovanje i nastavit ćemo to činiti", dodao je, dok je Trump više puta kazao da bi želio poboljšati odnose s Rusijom.



Pompeo: Rusija se miješa u izbore širom svijeta



Pompeo je odgovarao na pitanja o izvještaju posebnog tužioca Roberta Muellera koji je proveo istragu o navodnom ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore 2016.



"To je ozbiljno", Rusija "se miješa u izbore širom svijeta, ne samo naše 2016., nego i drugdje", ustvrdio je.



"Mislim da ne postoji niti najobičniji razgovor između nekog visokog američkog dužnosnika i Rusa, za ove administracije, u kojem nismo izrazili zabrinutost u vezi ruskog miješanja u naše izbore", rekao je.



Sada kada je Muellerovo pokazalo da nije utvrđen "dosluh" između Trumpove kampanje i Kremlja, "prenijet ćemo im odlučan zahtjev da Rusija ne poduzima aktivnosti koje bi ometale puno funkcioniranje naše demokratije", zaključio je.





(Hina)