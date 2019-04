Bivši potpredsjednik SAD-a Joe Biden planira objaviti svoju kandidaturu za američkog predsjednika u srijedu u videoporuci, izvještava portal Atlantic, pozivajući se na izvore bliske Bidenovim saradnicima.

Joe Biden / 24sata.info

Videonajava će sadržavati snimak napravljen prije dvije sedmice ispred kuće u kojoj je Biden odrastao u Scrantonu, Pennsylvania, prenio je Reuters.



Biden je bio 36 godina u američkom Senatu predstavljajući Delaware i osam godina kao potpredsjednik američkog predsjednika Baracka Obame.



Sa 76 godina, on će postati drugi najstariji kandidat Demokratske stranke za predsjednika SAD-a, nakon senatora Bernija Sandersa, kojem je 77 godina.



Biden se u septembru prošle godine suočio sa zahtjevom svojih pristalica da ponovo pokuša biti kandidat demokrata za predsjednika SAD-a na izborima 2020. godine, prenosi Al Jazeera Balkans.



Tada se Biden još dvoumio, a prema riječima njegovih prijatelja i savjetnika, uvjeren je kako može pobijediti aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa.



Biden, potpredsjednik SAD-a od 2009. do 2017. godine, do sada je dva puta bio kandidat na unutarpartijskim izborima u Demokratskoj stranci.



To se desilo u razmaku od 20 godina - 1988. i 2008. godine.





(FENA)