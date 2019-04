Najmanje 213 ljudi je poginulo u dvije sedmice borbi u blizini libijske prijestonice Tripolija, saopćila je u petak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Foto: AFP

U nasilju je također ranjeno 1.009 ljudi, dodaje agencija UN-a, upozoravajući protiv napada na civile u zoni sukoba.



- Još dvije ambulante su oštećene. WHO poziva sve strane u Libiji da zaštite civile, zdravstvene radnike i zdravstvene objekte: to nisu mete - navodi WHO u tweetu.



Agencija nije navela tačan broj civilnih žrtava u svom posljednjem izvještaju.



U utorak je najmanje šest civila ubijeno u nasumičnom granatiranju u južnom kvartu Tripolija.



Četvrtog aprila je Khalifa Haftar, zapovjednik samoprozvane Libijske narodne armije (LNA) naredio svojim snagama da osvoje Tripoli od suparničke vlade koju podržava UN.



Borbe između dvije strane od tada bjesne u predgrađima Tripolija, raseljevajući hiljade ljudi.



UN-ova agencija za izbjeglice, UNHCR, saopćila je u petak da je evakuirala 163 izbjeglice iz Libije u Niger, u prvoj takvoj operaciji otkako su sukobi eskalirali u okolini Tripolija.



Izbjeglice, među kojima su deseci žena i djece, ranije su držane u libijskim prihvatnim centrima u blizini linija fronta, saopćio je UNHCR u Ženevi.



Iako je UNHCR izveo više od 500 izbjeglica iz takvih centara u sigurnije objekte UN-a u centru Tripolija u posljednjim danima, više od 3.000 ih se još naalazi u blizini zona sukoba.



Haftarova ofanziva na Tripoli pojačala je strahovanja od pogoršanja sukoba u energentima bogatoj Libiji, koja je u previranjima posljednjih osam godina nakon svrgavanja i ubistva dugogodišnjeg čelnika Muammara Gaddafija u 2011., prenosi dpa.





(FENA)